Aktion im Kirchenkreis Walsrode: Tägliche Kurzandachten

Walsrode – Im Kirchenkreis Walsrode ist es inzwischen möglich, Kurzandachten im Netz zu verfolgen. Von Montag bis Samstag wird täglich aus einer der Kirchen eine Besinnung zur jeweiligen Tageslosung auf die Homepage gestellt. Auch die katholische Kirche und die Freikirchen machen mit, heißt es in der Pressemitteilung.

Da vor allem Senioren und Seniorinnen häufig keinen Zugang zu digitalen Angeboten haben, fertigen die Diakoninnen und Diakone sowie Pastorinnen und Pastoren auch Druckversionen ihrer Andachten an. Krankenhausseelsorgerin Maike Becker-Petzold legt diese Andachten im Heidekreisklinikum Walsrode aus, das Diakonische Werk fährt die Klinik in Bad Fallingbostel und viele Seniorenheime im Kirchenkreis an und bringt die Andachten für interessierte Bewohnerinnen und Bewohner an die meist verschlossenen Türen.

Khadijeh Ebadi Asl, Mitarbeiterin des Diakonischen Werks, hat diese Aufgabe übernommen. Die Kirchengemeinden verstehen dies als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen, die zurzeit besonders gefährdet und sehr eingeschränkt in ihren sozialen Kontakten außerhalb der Häuser sind. In besonderen Fällen können laut Erlass des Heidekreises Seelsorgerinnen übrigens nach wie vor zu Patientinnen und Patienten in den Kliniken und Senioreneinrichtungen gerufen werden.

Die Pastorinnen und Pastoren sehen das Auslegen und Vorlesen der Kurzandachten als kleinen Ersatz für die Gottesdienste, die sie sonst regelmäßig in den Häusern feiern und die jetzt ausfallen müssen.

Einrichtungen, die das kostenlose Angebot der Kirchen noch nicht erhalten, können sich in ihren Kirchengemeinden melden oder im Diakonischen Werk, E-Mail r.schaefer@diakonie-walsrode.de/ und Telefon 0151/46529401.

Die Pastorinnen und Pastoren des Kirchenkreises sind telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten finden sich in den Gemeindebriefen und auf der Homepage des Kirchenkreises. Zum digitalen Andacht-Angebot gibt es alle Informationen auf der Homepage des Kirchenkreises.