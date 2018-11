Steigende Erwerbslosenzahlen

Heidekreis-Arbeitsmarkt im November

Heidekreis - „Die Entwicklung der Arbeitslosenzahl im Agenturbezirk ist typisch für diese Jahreszeit. Insbesondere im Heidekreis wirkte das Ende der Tourismussaison und ließ die Arbeitslosenzahlen steigen“, so Sven Rodewald, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Celle, in einer Pressemitteilung. „Der Arbeitsmarkt startet in die traditionell weniger dynamischen Wintermonate in einer stabilen Verfassung.“