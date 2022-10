Weltvogelpark Walsrode: Steife Brise und dickes Federkleid

Teilen

Zusammenrücken und stillgestanden: Humboldt-Pinguine halten sich in der Gruppe warm. © Weltvogelpark Walsrode

Wie Vögel sich bei Regen, Sturm und anderen Naturgewalten schützen, wissen die Tierpfleger und Biologen im Weltvogelpark Walsrode. Einige von ihnen warten einfach im Freien, bis das Wetter besser wird, für andere ist ein Unterschlupf überlebensnotwendig.

Walsrode – Die Tage werden kürzer, das Wetter wird stürmisch, und irgendwie ist es zu Hause mittlerweile wieder am gemütlichsten. Doch was machen eigentlich Vögel bei Regen und wie schützen sie sich vor tückischen Windböen und anderen Naturgewalten? Mit über 4 000 Vögeln aus 650 Arten und von allen Kontinenten bietet der Weltvogelpark Walsrode einer Vielzahl von Vögeln artgerechten Unterschlupf bei allen Wetterlagen. Dabei wissen die Biologen und Tierpfleger dort: Die meisten Vögel sind hart im Nehmen.

Eine Erfahrung, die wohl jeder Gartenbesitzer schon einmal gemacht hat: Ziehen Regen und starker Wind auf, ist schnell kein einziger Vogel mehr am Himmel zu sehen. Wie sich Vogelarten schützen und welche Schutzmöglichkeiten sie im Laufe ihrer Evolution entwickelt haben, verrät Anne Densow, Biologin im Weltvogelpark.

„Einige Vogelarten, darunter Gänse, Möwen, Watvögel oder auch Pinguine, sind ziemlich hart im Nehmen und sitzen das Unwetter einfach aus. Sie harren bei Sturm und Gewitter nahezu ungeschützt im Freien und warten, bis das Wetter besser wird.“ Die Tiere rückten dafür allerdings häufig eng zusammen und suchten sich eine geeignete Position, um Wind und Regen möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Ein kuscheliges Federkleid, das über eine hervorragende Wärmeisolierung verfügt, erledige den Rest.

Große Greifvögel wie der Seeadler oder Bussarde betrieben sogar noch weniger Aufwand. Bei Sturm und Regen blieben sie seelenruhig auf ihren meist erhöhten Sitzplätzen. Ganz nach dem Motto: Augen zu und durch.

Für die heimischen Singvögel beginne mit dem Herbst eine harte Zeit, sagt Densow. Nahrung sei zwar noch nicht knapp, aber die kürzer werdenden Tage böten nur noch wenig Zeit für die Nahrungssuche. Dazu komme, dass die Nächte im Oktober bereits sehr kalt sein könnten. „Bis zu zehn Prozent ihres Körpergewichts verlieren die kleinen Gartenvögel in einer Nacht allein durch den erhöhten Energiebedarf, um die Körperwärme konstant zu halten. Ein geschützter Unterschlupf ist deshalb überlebenswichtig.“ Meist suchten sich die Vögel dichtes Geäst von Bäumen und Büschen, aber auch Nischen an und in Gebäuden seien ein beliebtes Nachtlager.

Vogelarten, die in Höhlen brüten, zum Beispiel Blau- oder Kohlmeise, suchten bei stürmischem Wetter ebenfalls natürliche Baumhöhlen oder künstliche Nisthilfen auf. Nistkästen würden als Rückzugsort von verschiedenen Arten gern genutzt, diese sollten also nicht nach Ende der Brutzeit abgehängt werden.

Wasservögel wie Enten und Schwäne versteckten sich bei Unwetter meist in windgeschützten Buchten im Uferbereich. Ein wasserabweisendes Gefieder schütze die Tiere zusätzlich.

Die vielen tropischen Vogelarten im Weltvogelpark, die ganzjährig in den Hallen des Jungle Trails, der Paradieshalle oder dem Pukara-Bereich leben, sind bestens geschützt vor jeglichen Umwelteinflüssen, heißt es in der Pressemitteilung des Weltvogelparks. Arten, die in Volieren leben, steht ein Schutzraum zur Verfügung, der jederzeit von den Vögeln aufgesucht werden kann.

Wie die Vögel suchen auch Menschen bei schlechtem Wetter einen Unterschlupf. Im Weltvogelpark können Besucher das in den sieben Tierhäusern. Im Toowoomba kommen Besucher kleinen Papageien, den Loris, ganz nah und können diese mit Nektar füttern. Weitere begehbare Anlagen führen durch die Lebensräume vieler Vogelarten. In der Paradieshalle und auf dem Jungle Trail der Regenwaldhalle können Besucher exotische Arten entdecken und die Atmosphäre eines tropischen Regenwalds erleben. Dazu kommt das Kolibrihaus.