Weltvogelpark Walsrode ist Refugium für zahlreiche wild lebende Tiere

Stare beziehen Winterquartier

+ © Weltvogelpark Walsrode Der stark gefährdete Balistar. © Weltvogelpark Walsrode

Walsrode - Nachdem bereits vor ein paar Wochen die Störche aufgebrochen sind, machen sich jetzt die Stare in großen Gruppen auf den Weg in den Süden. Für viele bedeutet „Süden“ England. Im Gegensatz zu vielen Zugvögeln reicht den meisten Staren das mildere Atlantikklima der britischen Insel. Immer mehr Stare bleiben jedoch in Deutschland, schreibt der Weltvogelpark Walsrode in einer Pressemitteilung.