Standort des Klinikums in der Diskussion

SPD will auf Unterbezirkstag Papier verabschieden / Emotionale Aussagen auf Versammlung

Walsrode - „Kirchturmdenken“ wurde ihr einmal vorgehalten, als sie sich von Beginn an für den Erhalt des Klinikums in Walsrode einsetzte. Inzwischen verfolgen Zuhörer sehr aufmerksam, was Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring zu dem wohl brennendsten Thema der Region sagt.