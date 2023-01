Walsrode: Unmut über Erdgasbohrung im Heidekreis

Von: Florian Adolph

„Keine Gasförderung“ – Solche Schilder hatten einige der Anwesenden dabei. © Florian Adolph

Viele besorgte Bürger und Erdgas-Gegner bei der Informationsveranstaltung von Vermilion Energy in der Walsroder Stadthalle.

Walsrode – Die Walsroder Stadthalle war am Dienstag gut gefüllt, wenn auch nicht komplett. Das ZDF war anwesend. Zwischen den Stuhlreihen stand das eine oder andere hölzerne „X“, mit der Aufschrift: „Keine Gasförderung“.

Die deutsche Tochter des kanadischen Konzerns Vermilion Energy hatte zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung geladen. Es ging um ihre geplante Erdgasbohrung am bereits existierenden Bohrplatz Wisselshorst Z1 zwischen den Ortschaften Bomlitz und Kroge (wir berichteten). Diese soll laut der Planung des internationalen Erdgas- und Erdölproduzenten, ab dem vierten Quartal 2024 Erdgas für etwa 100 000 Haushalte ins Netz einspeisen.

Die Veranstaltung sollte untere anderem über „vermeintliche Risiken und die öffentlich diskutieren Themen“ aufklären, wie es in einer Presseinformation hieß. Sie lief von 18 bis etwa 21.30 Uhr, wobei im Anschluss noch einige Besucher im Vorraum verblieben, um über das Präsentierte zu diskutieren. Gekommen waren an dem Abend vor allem besorgte Einwohner, unter ihnen auch viele Erdgas-Gegner.

„Ich bin der Meinung, wir brauchen das Erdgas.“

Mehrere Experten von Vermilion gingen auf die verschiedenen Eckpunkte des Projektes, mithilfe einer Power-Point-Präsentation, ein. Nach etwa der Hälfte der Zeit wurde für Fragen unterbrochen und nach Beendigung der Präsentation konnten weitere Fragen gestellt werden. Der Generalbevollmächtigte von Vermilion Dr. Jürgen Rückheim übernahm den Einstieg und betonte: „Ich bin der Meinung, wir brauchen das Erdgas.“ Ebenso wies er auf die hohen Sicherheitsstandards von Vermilion Energy hin: „Unsere höchste Priorität sind die Arbeitssicherheit und der Umweltschutz“, erklärte er.

Experten von Vermilion beantworteten auf der Informationsveranstaltung Fragen und versuchten Ängste zu entkräften. © Florian Adolph

Die Vermilion-Experten wechselten sich bei der Präsentation der Informationen, je nach ihrem Fachgebiet, ab. Es wurde unter anderem eingegangen auf die Geschichte Vermilions, die Lage des Bohrplatzes, die noch laufenden Genehmigungsverfahren, die Planung und Ausführung der Bohrung, sowie den Bau der Obertaganlage. Insbesondere waren aber die Sicherheit am Bohrplatz und die Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt Thema des Vortrags.

So stellten die Vertreter von Vermilion die diversen Sicherheitsmechanismen zum Schutz von Boden, Grundwasser und ebenso zum Artenschutz vor. Ein Knackpunkt-Thema war das Risiko von Erdbeben, die durch die Erdgasbohrungen zustande kommen könnten. Die Sprecher merkten an, dass Vermilion an einem seismischen Überwachungsnetzwerk beteiligt sei und in der Beweispflicht stünde, somit bei möglichen Schäden belegen müsse, dass diese nicht durch sie entstanden sind. Können sie dies nicht, müssten sie dafür aufkommen.

Auch die Sorge um ein gesteigertes Krebsrisiko wurde aufgegriffen. So sind aktuelle Studien zu diesem Thema vorgestellt worden, laut denen kein Zusammenhang zwischen Erdgasförderung und Krebserkrankungen festgestellt werden konnte.

Von den anwesenden Gemeindemitgliedern kam eine ganze Welle von konkreten Fragen. Einige machten sich auch ihrem Ärger Luft: Wir wollen kein dreckiges Gas, war zu hören, oder: Ich sage zu 100 Prozent nein zu Bohrungen. Solche Statements waren oft gefolgt vom Klatschen der Menge.

Die Mitarbeiter des Erdgas- und Erdölkonzerns versuchten auf die Ängste und Sorgen der Einwohner einzugehen und sie zu entkräften, oft auch mit Verweis auf aktuelle Studien. Sie empfahlen vermehrt den Bürgern diese auch selbst zu lesen.

„Wir wollen die Erdgasbohrungen nicht“

Der Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Gasbohrungen im Heidekreis, Hans-Heinrich von Hofe, meldete sich mehrmals zu Wort und verwies dabei auf anders lautende wissenschaftliche Studien. Bei einem Gespräch nach der Veranstaltung erklärte von Hofe: „Wir wollen die Erdgasbohrungen nicht. Das Aktionsbündnis wird alles versuchen, sie zu verhindern. Ich hoffe dabei vor allem auf die Unterstützung der Politik, auf die Umweltminister in Bund und Land, Steffi Lemke und Christian Meyer.“

Hans-Heinrich von Hofe ist gegen die Bohrung. © Florian Adolph

Kritik kam auch von mehreren anderen Bürgern. Beispielsweise sorgte sich eine Anwohnerin, dass kein Grundwasser-Monitoring geplant sei. Vermilion versicherte aber, dass eine solche Maßnahme hier nicht sinnvoll wäre und es ausgeschlossen werden könne, dass Erdgas in Berührung mit dem Grundwasser kommt. Auch die Versicherung, dass kein Fracking geplant sei, beruhigte nicht jeden. Aussagen wie: „Wir haben doch keinen Bedarf an Erdgas“, wurden vehement und mit wachsender Frustration von Vermilion zurückgewiesen, insbesondere vor dem Hintergrund der momentanen Energiekrise.

Die Ablehnung der Einwohner blieb, dies zeigte ein Moment gegen Ende der Veranstaltung: Ein Mann forderte während der zweiten Fragerunde auf: Alle die gegen die Bohrungen seien, sollen aufstehen. Eine Mehrzahl der zu diesem Zeitpunkt noch Anwesenden erhob sich von ihren Sitzen und hielten grüne Schilder mit der Aufschrift „Nein“ hoch.

Trotz allem Negativen gab es auch Lob einiger Erdgas-Gegner für die gute Vorbereitung der Veranstalter von Vermilion Deutschland.