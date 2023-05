Spielgemeinschaft der Jugend-Teams?

Von: Klaus Müller

Nadir Kilinc, 1. Vorsitzender von Ciwan. © Müller, Klaus

Zur Nutzung des Eckernworth-Stadions laufen Gespräche der drei nutzenden Vereine. Eine Jugendspielgemeinschaft wird diskutiert.

Walsrode – Es geht weiter mit den intensiven Gesprächen, die die Stadt Walsrode wegen der Trainings- und Spielmöglichkeiten im Eckernworth-Stadion führt. Niels Joachim von der Stadt Walsrode: „Wir haben mit Ciwan gesprochen und deutlich gemacht, dass es nicht unsere Absicht ist, nach dem Umbau des Stadions den Verein aus seiner eigentlichen Heimat heraus haben zu wollen. Ciwan wird weiter, neben Germania und dem VfB, die Anlagen nutzen dürfen.“

Allerdings werde es in der Umbauzeit notwendig sein, dass der Verein auf einer anderen Sportanlage, zum Beispiel bei Germania, spielt. Uetzingen sei angedacht worden, nur gebe es hier laut Ciwan die Aussage, dass die Bomlitzer den Platz nicht an den Verein abtreten möchten. Auch hier werden Beratungen mit der Stadt notwendig sein.

Erfreut nahm die Stadt zur Kenntnis, dass Ciwan, vertreten durch den Vorsitzenden Nadir Kilinc und seinen Stellvertreter Kelef Baris, eine Jugendspielgemeinschaft mit dem VfB Walsrode angeboten hat. Ciwan hat zurzeit 20 Jugendliche. Es gibt eine spielstarke U 17. Mit einem Funktionär von Germania Walsrode sei über eine Zusammenarbeit gesprochen worden.

Da die drei Walsroder Vereine über eine sehr gute Jugendarbeit und entsprechend starke Mannschaften verfügen, biete sich an, so die Stadt, unterstützt durch Bürgermeisterin Helma Spöring, eine große Jugendspielgemeinschaft zu gründen. Das würde den Spielbetrieb im Eckernworth-Stadion erheblich entlasten und die Fußballer in der Kernstadt enger zusammenwachsen lassen.

Frank Holste vom VfB Walsrode bestätigte den Kontakt mit Ciwan. Im Vorstand seien sie allerdings noch nicht soweit. Erst wenn der Vertrag mit der Stadt am 30. Juni ausgelaufen sei, könnten sie Nägel mit Köpfen machen. Grundsätzlich stehe der Verein einer Jugendspielgemeinschaft nicht im Wege. Und überhaupt: Der Konakt zu Ciwan sei nach wie vor sehr gut. Der Verein gehöre in die Eckernworth. Nadir Kilinc unterstrich, dass Ciwan gleichberechtigt behandelt werden möchte. Seit 20 Jahren spiele man hier – das Stadion sei die Heimat von Ciwan geworden.