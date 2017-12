„Der Sonntag als besonderer Tag muss geschützt werden“

Walsrode - „Not amused“, so lässt sich die Gemütslage bei Susanne Kremer und Charly Braun von ver.di wohl beschreiben. Denn in den vergangenen Tagen war in zahlreichen Walsroder Schaufenstern zu lesen: „Leider dürfen wir Sie nicht mehr in der gewohnten Weise bedienen.“ Denn „ver.di hat das Einkaufen am Sonntag in Walsrode untersagen lassen“. Weil das aus Sicht der Gewerkschaft so nicht stimmt, luden Kremer und Braun gestern zum Pressegespräch nach Walsrode ein.

Bereits im Frühjahr erhielt der Förderverein Stadtmarketing Walsrode als Interessenvertretung der örtlichen Selbstständigen die Genehmigung für vier verkaufsoffene Sonntage, darunter auch der am vergangenen zweiten Advent. Ebendiese Veranstaltung, die in Kombination mit dem Weihnachtsmarkt an der Kirche und dem Eislaufspaß auf dem Postparkplatz stattfinden sollte, wurde dann am Freitag, also zwei Tage vor der Durchführung, abgesagt. Hier sind sich die Beteiligten einig. Doch was die Zeit dazwischen angeht, scheiden sich die Geister.

So wirft der Stadtmarketingvorsitzende Reinhard Plötz der Gewerkschaft Trickserei und den Kampf mit unfairen Mitteln vor. Einerseits, weil sofort per Anwalt mit Bußgeldern und dem Gang vor Gericht gedroht werde. Und andererseits, weil dies „in allerletzter Minute“ erfolge, sodass in diesem Fall die Walsroder Kaufmannschaft keine Chance gehabt habe, einer einstweiligen Verfügung noch etwas entgegenzusetzen.

Die Dienstpläne der Kaufleute, über die sich nach seiner Kenntnis kein Mitarbeiter beschwert habe, die zusätzlich georderte Ware, all das ist nach Meinung des Vereinsvorsitzenden vergebens gewesen. Und: Die Stadt sei voll gewesen. „Das, was die Leute am Sonntag nicht ins Walsrode einkaufen konnten, haben sie im Internet gekauft“, ist sich Plötz sicher. Sein Vorwurf: ver.di schütze den Online-Handel.

Die Chronologie der Ereignisse, sie stellt sich für die Gewerkschaftsvertreter anders dar. Er habe am Freitag, 1. Dezember, mehrere E-Mails und Anrufe von Beschäftigten im Walsroder Einzelhandel erhalten, , berichtet Bezirksvorständler Charly Braun. Sie hätten sich darüber beschwert, dass sie von ihren Arbeitgebern verpflichtet worden seien, am 10. Dezember zu arbeiten.

Der zuständige ver.di-Fachsekretär sei da nicht mehr erreichbar gewesen. Am Montag aber habe sich die Gewerkschaft zunächst intern mit der Problematik befasst, am Dienstag seien auch Bürgermeisterin Helma Spöring und der Erste Stadtrat Andre Reutzel darüber informiert gewesen, dass es „ein großes rechtliches Problem“ gebe. Für die ver.di- Vertreter ist klar: Die Walsroder Kaufmannschaft hätte schon zu diesem Zeitpunkt Bescheid bekommen müssen, um den verkaufsoffenen Sonntag fünf Tage vor Beginn absagen zu können.

Der wäre ohnehin nicht durchführbar gewesen, so die Gewerkschafter unter Berufung auf das Niedersächsische Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten. Das verbietet Sonderöffnungen an den Adventssonntagen grundsätzlich. Das hätte die Stadt als Genehmigungsbehörde schon im März wissen können und müssen, findet Susanne Kremer und entkräftet auch das von der Verwaltung angeführte „öffentliche Interesse“ als Basis für die Erlaubnis: „Umsatz- und Einkaufsinteresse reichen für eine Sondergenehmigung nicht aus.“

„Der Sonntag ist ein besonderer Tag, er muss geschützt werden“, macht Kremer den Standpunkt von ver.di deutlich. Dabei sei die Gewerkschaft realistisch genug zu wissen, dass die Sonderöffnungen nicht ganz zu verhindern seien. Die vier vom Land erlaubten verkaufsoffenen Sonntage, die aber an Anlässe von überörtlicher Bedeutung gekoppelt sein müssen, trage ver.di daher mit.

Um Konflikte wie den aktuellen in Walsrode künftig zu vermeiden, wünsche ver.di sich, dass Kommunen und Kaufmannschaften ihre Termine mit der Gewerkschaft abstimmen. Susanne Kremer betont: „Wenn da etwas gerechtfertigt ist, sind wir die letzten, die sich dagegen sperren.“ J kp