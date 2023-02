Dehoga Heidekreis: „Sieben-Prozent-Lösung muss bleiben“

Von: Klaus Müller

Die Mitglieder der Dehoga im Heidekreis trafen sich zu ihrer Jahreshauptversammlung. © Müller

Dehoga Heidekreis zieht auf ihrer Mitgliederversammlung eine positive Bilanz. Aber Preiserhöhungen bei den Lebensmitteln und die Verteuerung der Energiekosten sorgen für Probleme.

Schneverdingen/Soltau – Jens Asche, Kreisvorsitzender der Dehoga, hatte den richtigen Platz für die Jahreshauptversammlung ausgesucht. Im Schafstall am Heidegarten, hoch oben auf dem Höpen, trafen sich die Mitglieder in großer Runde, um Bilanz zu ziehen. „Wir haben uns nach der Pandemie gut berappeln können, haben positive Ergebnisse erzielt“, sagte der Walsroder Asche.

Aber die nächsten dunklen Wolken seien herangezogen: Der Krieg in der Ukraine, die starken Preiserhöhungen bei den Lebensmitteln und die Verteuerung der Energiekosten hätten viele Gastwirte und Hoteliers getroffen. „Wir haben unsere Preise um bis zu 20 Prozent erhöht“, sagte Udo Fuhrhop vom Forellenhof in Hünzingen. Zu sehen sei dennoch, dass der Gast in die Betriebe komme, dass er für gute Qualität auch mehr Geld ausgeben wolle. Die Gastronomie im Heidekreis werde zunehmend wieder akzeptiert.

„Trotzdem müssen wir aufpassen, dass es bei der Sieben-Prozent-Mehrwertsteuer-Regel bleibt“, so Asche. Wenn die Politik diesen Satz wieder erhöhe, werde das zu Lasten vieler kleiner Betriebe gehen, die vor dem kurzfristigen Aus stehen könnten. Asche kündigte an, rechtzeitig zu diesem Thema mit den Politikern ins Gespräch zu kommen.

Gastronomie und Hotellerie im Heidekreis investieren wieder. Der Forellenhof hat mit einem Neun-Millionen-Euro-Projekt begonnen, das im kommenden Jahr fertiggestellt werden soll. „Wir müssen unserem Gast mehr anbieten“, sagte Fuhrhop und hat mutig die Erweiterung und Sanierung des bekannten Tagungshotels in Angriff genommen. Derartige Planungen laufen auch im Anders Hotel Walsrode. Die Baugenehmigung für einen erweiterten Tagungsbereich mit Wellness sei bereits eingegangen. Auch Gaststätten hätten sich für die bevorstehende Saison „fein“ gemacht.

Die Gastronomen erhielten von einer Vertreterin der NBank Tipps, wie sie auf Förderprogramme zurückgreifen können. Was allerdings fehle seien die Mitarbeiter. Mit neuen Ideen und Werbemaßnahmen, gemeinsam mit der Berufsschule, will die Branche aktiver werden, „denn unser Beruf ist einfach gut und vielfältig“, so Asche.

Um 8,6 Prozent sei der Umsatz in den Gaststätten gestiegen, weil vieles an Angeboten verbessert worden sei. Daran werde gearbeitet.