Museumsbahn Walsrode feierlich gestartet

Von: Henning Leeske

Bahnchef Carsten Recht sprach zu den Ehrengästen im Bahnhof Hollige. © Leeske

Die Schmalspurbahn wurde mit der Inbetriebnahme des neuen Waggons umgetauft.

Walsrode – Die Schmalspurbahn von Altenboitzen bis Walsrode heißt mit der Taufe des nagelneuen Waggons ab sofort Museumsbahn Walsrode. Den neuen Wallückebahnwagen taufte Bürgermeisterin Helma Spöring in Hollige mit einer Flasche Sekt und übergab damit den Bahnwaggon seiner Bestimmung, der Fahrgastbeförderung im Böhmetal.

„Es ist das erste Mal in Deutschland, dass nach alten Plänen ein historischer Niederflurwagen wiedererstanden ist“, sagte Bahnchef Carsten Recht bei der Feierstunde auf dem Bahnsteig. „Die Museumsbahn Walsrode startet heute neu durch“, so Recht weiter. Denn mit der Innenausstattung aus Holz können nun noch größere Gruppen befördert werden. Die Schmalspurbahn habe nun ein echtes Schmuckstück in seiner Fahrzeugflotte, sagt Recht.

Die Museumsbahn bietet ein touristisches Ganzjahreshighlight, weil fast an jedem Tag der Zug fährt. Dank einer Lok, die keinen Funkenflug verursache, könne die Bahn nun auch rollen, wenn eine erhöhte Waldbrandgefahr aufgrund der Witterung herrsche.

Für die Einwohner soll entlang der Strecke ein Fahrschein für zwei Euro geschaffen werden, um ein echtes Angebot für den Personennahverkehr in Kooperation mit dem Walsroder Bürgerbus zu schaffen. „Wir sind in Walsrode angekommen“, sagte Recht, weil die Strecke aktuell bis nach Vorwalsrode an die Hannoversche Straße führt. Deswegen wünschte er sich von der Stadt Unterstützung in Form einer touristischen Ausschilderung der Attraktion auf der Schmalspur.

Sebastian Zinke (MdL, links) durfte das neue Logo der „Museumsbahn Walsrode“ enthüllen. © Leeske, Henning

Laut Fahrplan sollen im Jahr 2023 insgesamt 2023 Züge gefahren sein, Recht freut sich daher über die Förderung der Arbeitsagentur für drei Mitarbeiter. Denn der regelmäßige Fahrbetrieb sei nicht nur übers Ehrenamt zu bewerkstelligen. Er hoffe, dass die auslaufende Förderung durch andere ersetzt werden könne.

Im Anschluss setzte der Waggon seine Jungfernfahrt mit der Zugkraft der Lok Erika bis nach Vorwalsrode fort. An der vorläufigen Endstation an der Hannoverschen Straße angekommen, thematisierte Recht die Streckenerweiterung bis zum Bahnhof Walsrode: Die Gleise seien noch in der Straße eingebettet und es müsse der Asphalt an der Schmalspur entfernt werden, damit die Museumsbahn die Hannoversche Straße in Zukunft queren kann. Dazu sicherte der Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke vor Ort seine Unterstützung zu, um den Kontakt zu den beteiligten Behörden herzustellen. „Die DB Netz AG haben wir schon ins Boot genommen“, so Recht.

Diese kleine Baumaßnahme solle am besten noch während der Bauzeit der Böhmebrücke erfolgen. Die Hälfte der letzten Kilometer bis zum Walsroder Bahnhof seien bereits für die Schmalspur umgespurt. Deswegen zeigte sich der Bahnchef Recht optimistisch zu Ostern 2024 eine Verbindung bis zum Hauptbahnhof Walsrode anbieten zu können, was natürlich Scharen an Bahnfans und Trainspotter anlocken würde.