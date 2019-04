Der Schluck aus dem Jungbrunnen

Ein alter Osterbrauch in Walsrode

+ Der Jungbrunnen in der Eckernworth wird von vielen Menschen noch immer gern besucht. Man meint, das Wasser soll gerade in der Osternacht heilende Kräfte besitzen. Foto: Müller

Walsrode – Es soll ihn noch geben, diesen alten Osterbrauch in Walsrodes Eckernworth. Selbst das NDR-Fernsehen hatte darüber schon einmal berichtet. „Es heißt, dass am frühen Ostersonntagmorgen eine Gruppe von Menschen noch vor dem Frühstück zum Jungbrunnen in die Eckernworth geht,“ weiß auch Rudolf Meyer, Chef der Waldgaststätte, zu berichten. „Lautlos. Es darf nicht geredet werden.“ Die kleine Quelle des Jungbrunnens, die sich in unmittelbarer Nähe des Schwanenteiches am Rande eines Spazierweges befindet, gibt auch noch heute klares Wasser ab. Damit waschen sich die Wanderer und glauben, dass sie aus diesem Grund auch in diesem Jahr gesund bleiben. Und danach darf Ostern für die Gruppe richtig beginnen. Monika Seidel, verantwortlich für das Heidemuseum in Walsrode, weiß zu berichten: „Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie Wasser aus der Fulde, die durch die Eckernworth fließt, genommen und getrunken hat. Daher kenne ich diesen Osterbrauch auch aus Walsrode.“ mü