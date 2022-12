Schicksalsschlag in Walsrode: „Einer hat das Licht abgeschaltet“

Ein Schlaganfall raubt ihm das Augenlicht: Wie der Walsroder Dieter Freye lernt, in einer dunklen Welt zurecht zu kommen.

Walsrode – „Eines Tages stehst Du auf und es bleibt dunkel. Und es wird nie wieder hell werden in diesem Leben“, erzählt Dieter Freye. Seine Geschichte ist sicher kein Einzelfall in der Welt. Was sie für ihn bedeutet, kann aber wohl keiner nachvollziehen, der das nicht selbst erlebt hat, sagt der 68-jährige Walsroder.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau hat er sich noch vor kurzem ein schönes Eigenheim geschaffen. Ganz oben auf dem Meirehmer Berg, mit Photovoltaik und vielen seniorengerechten Einrichtungen. Sie wollten alles richtig machen für das Altwerden. Und plötzlich kommt ein Sturz in eine unglaubliche Leere. Ein Schlaganfall aus heiterem Himmel, ein schleichender Prozess, der sich soweit durchsetzt, dass die Sehnerven andere Wege gehen: Freye steht plötzlich im Dunklen da. „Was das für mich bedeutet, der immer gern Auto gefahren, der auch einige Jahre beim Heeresmusikkorps Hannover dabei war, mit dem legendären Hans Herzberg, Fahrlehrer bei der Bundeswehr und später bei Hibbings in Kirchboitzen, Kfz-Meister in Walsrode auch noch, kann keiner nachvollziehen.“ Es gab und gibt immer noch tiefe depressive Momente, die Dieter Freye überwinden muss. Aber heute sagt er auch: „Ich habe ein neues Leben entdeckt, hab mir neue Steckenpferde gesucht und es geht mir immer besser mit meinem Schicksal.“

„Zunächst habe ich noch Licht und Schatten aufnehmen können“

Freye war ein Aktiv-Mensch, vor allem mit Fahrzeugen unterwegs. Cheffahrer des ehemaligen Walsroder Stadtdirektors Dr. Ernst-Wilhelm Bussmann, mit dem er immer wieder auf Tour ging. Zuverlässig war er bis zuletzt, bis der Doktor in den Ruhestand ging. Später arbeitete er im Bauhof der Stadt, wurde strenger Fahrlehrer. Dieter Freye kannte man in der Stadt.

Mitten in einer theoretischen Fahrlehrerrunde kam dann der Schicksalsschlag, der sein Leben dramatisch ändern sollte. „Zunächst habe ich noch Licht und Schatten aufnehmen können“, nun ist er auf die Hilfe anderer angewiesen. Schwer auch für die Ehefrau, auch sie muss mit dieser unfassbaren Belastung klar kommen.

Dieter Freye war viele Male am Rande der Verzweiflung

Das Ehepaar, auch die Kinder müssen umlernen. In allen Bereichen des täglichen Lebens. Bei den Wegen durch den ebenerdigen Walmdachbungalow wurden zusätzliche Hilfen für Dieter Freye angebracht. auch bei den Mahlzeiten und bei den wenigen Spaziergängen draußen. „Trau Dir etwas zu“, hat er immer wieder zu sich selbst gesagt, war aber auch viele Male am Rande der Verzweiflung. „Da wird man auch manchmal ungerecht.“

Alle Beteiligten müssen auch noch heute mit seinem Schicksal umgehen, vielleicht öfter mal die Augen zudrücken und verzeihen, wenn es einmal schlimmer wird. Gespräche, stundenlang, sind heute besonders wertvoll. Zum Beispiel das Radio oder Alexa oder gute Freunde.

Die „Wunden“ sind noch frisch, der Schicksalsschlag noch nicht zu lange her. Und Dieter Freye wird gemeinsam mit Betreuern, die ihn in allen Lagen seines heutigen Lebens trotzdem zur Seite stehen wollen, an sich weiter intensiv arbeiten müssen.

Es geht: Andere, die das gleiche Schicksal erlitten haben, erreichen heute viel mehr, fahren auch einmal im Bürgerbus allein in die Stadt, einfach um einmal in der kleinen, für sie großen unendlichen Welt wieder Gast zu sein.

Weihnachten wurde im kleinen Familienrahmen gefeiert, mit Kindern und Enkeln und natürlich mit Ehefrau. Vielleicht kann die Familie ihm einen Wunsch erfüllen. „Ich würde so gern ein Hörbuch von Heiner Thies haben wollen. Ich höre ihm sehr gern zu.“ Seit vielen Jahren verfolgt er die Laufbahn des Journalisten aus Hademstorf bereits. Erst kürzlich hatte Thies die Rethemer Burg bis auf den letzten Platz gefüllt.