Schaum und Eier auf Polizeiautos

Walsrode – Im Bereich vor der Walsroder Polizeiwache positionierten und präparierten Unbekannte einen Feuerlöscher so, dass austretender Löschschaum zwei in unmittelbarer Nähe parkende Polizeifahrzeuge teilweise bedeckte. Darüber hinaus bewarfen die Täter die Einsatzfahrzeuge mit Eiern, schreibt die Polizei. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Montag zu Dienstag und wurde um 0.45 Uhr bemerkt. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/984480 entgegen.