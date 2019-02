Sperrung der K 129 bis 12. Februar

Walsrode - Der Weltvogelpark Walsrode lässt in diesen Tagen die „Vogelpark-Brücke“ sanieren. Bei den Arbeiten müssen unter anderem die Bogenbinder der vorhandenen Brücke verstärkt sowie die Traufausbildung am Strohdach erneuert werden.

Wie der Heidekreis mitteilt, ist zur Durchführung der Arbeiten eine Sperrung der K 129 noch bis Dienstag, 12. Februar, erforderlich. Der Zeitraum der Vollsperrung hat sich aufgrund eines weiteren Sanierungsbedarfs an der Brücke verlängert.

Die ausgeschilderte Umleitung verläuft über die L 161 in Richtung Ebbingen und weiter über die K 131 und 129 in Richtung Benefeld und dann über die K 134 nach Uetzingen sowie in umgekehrter Reihenfolge. mü