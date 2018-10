Der richtige Rhythmus dank Musik im Ohr

Weltanästhesietag im Heidekreis-Klinikum: Schulsanitäter üben mit Fachleuten den Ernstfall

+ Jörg Suckert, Fachkrankenpfleger in der Anästhesie, spielt die Fälle besorgniserregend realistisch nach. - Foto: Heidekreis-Klinikum

Walsrode - „Hallo! Hilfe, mein Opa bekommt keine Luft mehr. Wer kann mir denn mal helfen?“ Im Gesundheitszentrum Walsrode ging es hoch her. Ein Mann lag mit hochrotem Kopf auf dem Boden und griff sich an die Brust. Doch wirkliche Gefahr drohte ihm nicht. Er mimte einen Herzinfarkt, um die Schüler, die an der Aktion anlässlich des Weltanästhesietages unter dem Motto „Jeder kann ein Leben retten“ teilnahmen, aus der Reserve zu locken.