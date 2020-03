Regionales Corona-Testzentrum

Walsrode – Auf Anfrage und in enger Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen richtet das Heidekreis-Klinikum (HKK) am Standort Walsrode, auf einer stillgelegten, zur Renovierung vorgesehen, von außen gut erreichbaren Station jetzt das regionale Corona-Testzentrum für den gesamten Heidekreis ein.

Ab heute, 11. März, werden im Corona-Testzentrum von montags bis freitags bei Patienten mit begründetem Verdachtsfall durch den Hausarzt auf eine Covid-19-Erkrankung Abstriche, das heißt Gewebeproben aus Mund und Nase, genommen und zur Untersuchung in ein qualifiziertes Labor gegeben. Das teilt das Heidekreis-Klinikum mit. An Wochenenden, abends oder an Feiertagen wenden sich Menschen, die in Sorge sind, an Covid-19 erkrankt zu sein, an den Ärztlichen Notdienst, Telefon 116 117. Grundsätzlich können nur Patienten, die von ihrem Hausarzt direkt im Testzentrum angemeldet wurden, dorthin kommen.

Folgende Angaben werden telefonisch abgefragt: Liegen unspezifische Allgemeinsymptome oder akute Erkältungssymptome vor und hat sich der Patient 14 Tage vor Beginn der Erkrankung in China, Südkorea, Iran oder Norditalien aufgehalten? (Risikogebiete können sich täglich ausweiten). Gab es einen direkten Kontakt zu einer Person mit bestätigter Coronainfektion?

Der Hausarzt übermittelt den Verdachtsfall an das Gesundheitsamt beziehungsweise an das Testzentrum und ist weiterhin Ansprechpartner für die Behandlung.

Mitgebracht werden sollte die Krankenkassenkarte.

Dr. med. Achim Rogge, HKK-Geschäftsführer: „Für uns steht der maximale Schutz unserer Patienten und auch unserer Mitarbeiter an höchster Stelle. Deshalb ist es uns wichtig, dass Patienten, die auf Covid-19 getestet werden sollen, nicht in unserem Krankenhaus unterwegs sind.“ Die zur Renovierung anstehende Station werde durch einen separaten Eingang betreten, sodass die Untersuchungen getrennt vom übrigen klinischen Betrieb durchgeführt werden könnten. Auch ein Zugang für gehandicapte Menschen sei vorhanden. Rogge: „Wir werden Wegweiser aufhängen.“ Zudem bekämen alle Hausärzte des Heidekreises über die Kassenärztliche Vereinigung eine Wegbeschreibung zum Eingang als Pdf-Datei, die sie Patienten mitgeben könnten.

Das Heidekreis-Klinikum weist ausdrücklich darauf hin, dass das Corona-Testzentrum ausschließlich über die beschilderten, separaten Seiteneingänge betreten werden könne; andere Zugänge seien gesperrt. Die Krankenhausleitung bittet Patienten, die ins Testzentrum geschickt werden, nur den Beschilderungen zu folgen.

Die Klinikleitung betont, dass Menschen, die mit Verdacht auf Covid-19 ins Krankenhaus kommen, nicht in den normalen stationären Betrieb aufgenommen werden. Ein Patient, der ins Testzentrum geht, kommt nur mit Mitarbeitern in Schutzbekleidung in Kontakt.

Professor Dr. med. Frank Schmitz, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Inneren Medizin und Gastroenterologie: „Jeder Abstrich wird nur von mir persönlich durchgeführt. Selbstverständlich trage ich Schutzkleidung.“

Rogge: „Sollte das Heidekreis-Klinikum einen Covid-19-Patienten aufnehmen, wird dieser selbstverständlich sofort isoliert untergebracht.“ Patienten, die wegen schwerer Symptome einer Covid-19-Infektion aus der ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus eingewiesen werden müssten, würden vom einweisenden Arzt beziehungsweise Rettungswagen grundsätzlich zuvor im Krankenhaus angemeldet.

Schmitz: „Wir möchten die Bevölkerung erneut bitten, Ruhe zu bewahren. Bitte bedenken Sie stets: Viren springen nicht. Sie werden übertragen, zum Beispiel dadurch dass wir uns die Hände schütteln, dass wir angeniest oder angehustet werden.“ Nach wie vor gelte: Das Einhalten von einfachen Hygiene-Regeln könne eine Ansteckung verhindern. Das heißt: Regelmäßiges, richtiges Händewaschen, Einhalten der Nies- und Hustenetikette – also in die Armbeuge oder direkt in ein Taschentuch – und bei Gesprächen einen Abstand von mindestens einem Meter zu wahren, ist der beste Schutz.

Während der Patient auf das Testergebnis aus dem Labor wartet, bleibt er zu Hause in Quarantäne. Das heißt: Nach dem Abstrich wird der Patient aufgefordert, sich ohne Umwege zurück in seine häusliche Umgebung zu begeben. Sein Hausarzt bleibt mit ihm in Kontakt und bekommt auch das Testergebnis vom Labor mitgeteilt. Der Hausarzt wird dem Patienten mitteilen, ob der Test negativ oder positiv ausgefallen ist.

Wenn sich der Verdachtsfall bestätigt, bleibt der Patient weiterhin zu Hause in Quarantäne. Das Labor schickt das Testergebnis grundsätzlich an den Hausarzt, der es an das Gesundheitsamt meldet. Das Gesundheitsamt übernimmt den täglichen Kontakt mit dem Erkrankten sowie die Identifizierung von Kontaktpersonen; auch der Hausarzt kann in die Betreuung mit eingebunden werden. Nur bei schweren Erkrankungsverläufen wird der Patient im Krankenhaus aufgenommen.

Rogge: „Als die ersten Fälle einer Covid-19-Erkrankung in China bekannt wurden, haben wir auf Anraten unserer eigenen Krankenhaus-Apotheke, mit Blick auf eine mögliche Verknappung der Waren, unsere beiden Standorte überdurchschnittlich hoch bestücken lassen. Wir haben also Reserven. Mittlerweile wurde es den Apotheken erlaubt, selbst Desinfektionsmittel herzustellen, sodass wir hier in weiterer Zukunft unsere Krankenhäuser in Walsrode und Soltau stets versorgen können.“

Es sei heute nicht absehbar, wie lange das Testzentrum notwendig ist, heißt es abschließend. Rogge: „So lange, wie unsere Unterstützung nötig ist, sind wir für den Heidekreis da.“