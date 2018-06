Randalierer in der Spielothek

Walsrode - Ein 29-jähriger Walsroder randalierte in der Nacht zu Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, in einer Spielothek an der Langen Straße in Walsrode. Er warf jeweils einen Aschenbecher gegen zwei Spielautomaten und einen weiteren quer durch den Raum. Anschließend riss er den Kleiderständer um, verhielt sich verbal äußerst aggressiv gegenüber der hinzueilenden Angestellten, packte sie am T-Shirt und beschädigte es. Danach verließ er die Räumlichkeiten, wobei er den informierten Polizisten in die Arme lief. Als Grund für sein Verhalten gab er an, in der letzten Zeit beim Spiel viel Geld verloren zu haben, so die Pressemitteilung. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt.