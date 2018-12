Ralf Richter wird neuer Leiter des GRZ Krelingen

Krelingen - Die Mitgliederversammlung des Vereins Geistliches Rüstzentrum (GRZ) Krelingen hat Pfarrer Ralf Richter zum Leiter des GRZ gewählt. Der 55-Jährige tritt die Nachfolge von Pastor Martin Westerheide an, der die Einrichtung seit September 2008 leitet und 2019 in den Ruhestand geht.

Richter ist Pfarrer der evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Peking. Zuvor war er elf Jahre Pfarrer der Kirchengemeinde Obertshausen. Er studierte Theologie in Marburg, Tübingen und England. Seine ersten Schritte ins Theologiestudium machte er Anfang der 80er-Jahre in Krelingen, wo er Alt-Griechisch und Hebräisch lernte. Richter ist verheiratet und hat drei erwachsene Töchter, teilt das GRZ mit.

Seinen Dienst in Krelingen tritt Richter am 1. Oktober an. Bis dahin bleibt Westerheide im Amt als Leiter des GRZ.