„Räderwerk“ überprüft Diskothek

+ Kontrolle einer Diskothek in Walsrode in der Nacht zu Sonntag. Foto: Polizei

Walsrode – Das Projekt „Räderwerk“ überprüfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ab 22 Uhr, unangekündigt eine Diskothek an der Werner-von-Braun-Straße in Walsrode. Polizisten des Heidekreises und der Bereitschaftspolizei sicherten im Rahmen der Amtshilfe das Vorgehen der Vertreter von Finanzbehörden, Stadt und Landkreis. Diese stellten beispielsweise Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest. Die Auswertung dauert an, schreibt die Polizei.