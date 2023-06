Radfahrer: Mehrfaches „mangelhaft“ für Walsrode

Der Bismarckring, vor Jahren neu ausgebaut. Mittlerweile sagt der ADFC, dass die Begrenzungsstreifen für den Radweg auf der Fahrbahn überholt seien. © Müller

Beim Fahrrad-Klimatest 2022 fällt Walsrode durch. „In der Stadt kann man sich nirgendwo sicher bewegen“, hieß es. Jetzt ist ein umfangreiches Konzept geplant.

Walsrode – Es war gut, dass an diesem Abend, an dem der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) im Kulturzentrum Mittendrin in Walsrode die Ergebnisse des Fahrrad-Klimatestes 2022 vorstellte, auch die Walsroder Verwaltung mit dem Ersten Statrat Andre Reutzel vor Ort war.

Jürgen Rust, Vorsitzender des ADFC Heidekreis, brachte die Ergebnisse einer Untersuchung seines Verbandes für Walsrode mit. Und musste gleich zu Beginn feststellen, dass die Stadt von den 67 beteiligten Kommunen nur den zweitletzten Platz belegen konnte. Die Nachbarkommune Soltau lag einen Rang besser, Schneverdingen, Munster und Bad Fallingbostel hatten sich ebenfalls beteiligt. Aber, auch das hob Rust hervor: „Walsrode hat ein Radwegekonzept aufgelegt, hat Planer beauftragt, sich zur Innenstadt massiv Gedanken zu machen. Das Konzept liegt vor, ist in der Bearbeitung und wird manche der Wünsche für die leidgeprüften Radfahrer in Walsrode erfüllen. Nur es geht nicht so schnell“, sagte Reutzel. Er verwies auf viele Behördenwege, die gegangen werden müssten, und auf Förderanträge, die erst einmal aufzustellen und einzureichen seien. Zwei Bundesstraßen verlaufen durch die Stadt. Das mache Lösungen vor allem in der sehr engen Brückstraße besonders schwierig.

Reutzel reagierte empfindlich, als der ADFC-Redner der Stadt empfahl, doch die B 209 zu verlegen, um die Verkehrssituation zu verbessern. „Der Zug dafür ist längst abgefahren“, sagte der Verwaltungsbeamte, obwohl immer wieder mit den Bundes- und Landeshörden darüber gesprochen wurde.

Rust zählte viele kritische Punkte für Radfahrer in Walsrode auf. Er sagte, dass er sich in der Stadt nie sicher bewegen könne. In der Schmersahlstraße, beispielsweise, wo es sehr eng werde für den Radfahrer. Immer wieder wurde am Donnerstagabend die Quintusstraße genannt, die mit den holprigen Radwegen an den Seiten ein Problem darstelle. Allerdings auch, weil die abschüssige Straße es zulasse, ähnlich wie die Oskar-Wolff-Straße, dass Radfahrer viel zu schnell in die Stadt hinunterfahren. Und somit Fußgänger gefährdeten. „Wir arbeiten an diesem Thema“, sagte Reutzel.

Die Abgrenzungsstreifen auf den neu ausgebauten Straßen, beispielsweise auf dem Bismarckring, stellten eine ständige Gefahr dar, sagte der ADFC. Untersuchungen hätten ergeben, dass diese Maßnahme einfach überholt sei. Und darum auch in Walsrode wieder ein Thema werden müsse. Die Bergstraße sei gerade erst ausgebaut worden, doch auch hier findet der ADFC Fehler: „Plötzlich steht der Radfahrer auf seinem ihm zugewiesenen Weg vor einer Ampel.“

Es wurde ein Informationsabend mit einer intensiven Diskussion, obwohl kaum mehr als 20 Personen in das Walsroder Kulturzentrum gekommen waren. Der Club brachte einige Lösungsansätze für die Stadt mit, freute sich aber besonders, dass die Kommune mehr an den Radfahrer denke. „Sie haben alle Möglichkeiten, sich in der Rangfolge zu verbessern“, sagte Rust.

Zu viele Beurteilungen mit „mangelhaft“ hat die Stadt gerade im Fahrradverkehr aufzuweisen. Klar, dass daran intensiv gearbeitet werden muss und gearbeitet wird. „Wir hatten insgesamt eine gute Versammlung“. fasste Reutzel, selber Radfahrer, zusammen. . mü