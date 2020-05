Probelauf für die Autokino-Vorstellungen

Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt gibt es Autokino in Walsrode. Corona hat dafür gesorgt, dass von Freitag bis Montag auf einer Wiese am Forellenhof in Hünzingen jeweils ab 17 Uhr Filme gezeigt werden. Am Donnerstag wurde die Anlage im Beisein von Sponsoren getestet. Das Bild auf der riesigen Leinwand war trotz strahlender Sonne gut zu erkennen, die Autos standen im vorgeschriebenen Abstand. Rund 1000 sind bereits angemeldet. Wie Mitveranstalter Günther Scheele sagte, sind über 2 200 Karten verkauft. Drei Vorstellungen sind ausgebucht. Wer noch dabeisein möchte, muss sich auf der Internet-Seite des Capitol-Theaters anmelden. mü/Foto: Müller