Polizisten angegriffen

Walsrode – Nach einer Fahrt unter Alkoholeinfluss und einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein Baseballschläger eingesetzt worden sein soll, wollten Polizisten am Sonntag, gegen 17 Uhr, auf der Hannoverschen Straße die Identität eines 43-jährigen Walsroders feststellen. Der Mann ging mehrfach auf die Beamten zu und kündigte an, die Maßnahme gewaltsam unterbinden zu wollen. Er griff einen Polizisten an, so die Pressemitteilung. Die Attacke konnte abgewehrt, der Mann zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt gewerden. Bei der Abwehr des Angriffs verletzte sich ein Beamter am Knie.

Die Polizisten ließen beim Täter eine Blutprobe entnehmen und brachten ihn anschließend in den Zentralgewahrsam nach Soltau, wo er die Nacht verbrachte.