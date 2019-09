Ein 24-jähriger Mann ist vor der Discothek „Studio 78“ in Walsrode zusammengeschlagen und getreten worden. Weitere Besucher der Disco störten den Einsatz der Polizei.

Walsrode - Zu der Schlägerei kam es am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr im Bereich der Disco „Studio 78“ an der Werner-von-Braun-Straße. Ein am Boden liegender 24-Jähriger wurde dabei von drei Männern im Alter von 18 und 19 Jahren mit Füßen getreten. Schaulustige umringten dabei die drei Schläger, teilt die Polizei mit.

15 bis 20 Disco-Besucher stören Polizei

Die Polizisten trennten die Männer. Das 24-jährige Opfer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 18 und 19 Jahre alten Männer standen unter Alkoholeinfluss. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei kam es zudem zu Störungen durch 15 bis 20 alkoholisierte Disco-Besucher.

Die Discothek „Studio 78“ und der Nahbereich gelten seit März 2019 „gefährlicher Ort“. Dort kam es immer wieder zu Polizeieinsätzen.

