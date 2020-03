Polizei warnt vor Anrufen

Heidekreis – Im Heidekreis seien in der jüngeren Vergangenheit Anrufer aufgefallen, die sich nach Sparbüchern und Wertgegenständen bei den Angerufenen erkundigt hätten, schreibt die Polizei. Teilweise sei angegeben worden, dass sich der Anrufer von einer nicht näher bezeichneten „Bankenaufsicht“ melde. Die sehr sprachgewandten Anrufer hätten regelmäßig versucht, an genauere Kontodaten zu gelangen, um diese missbräuchlich zu nutzen oder hätten überzeugend vorgeschobene Gründe angegeben, warum die Wertgegenstände durch angeblich offizielle Institutionen geprüft werden sollten. Es sei vorgespielt worden, dass die Wertgegenstände dafür abgeholt werden müssten. „Wer sich darauf einlässt, sieht seine Sachen nie wieder“, so ein Polizeisprecher. Der Rat lautet, sich nicht auf die Telefonate einzulassen und einfach aufzulegen.