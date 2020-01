Großeinsatz im Heidekreis: Kontrolle von Bordellen, Spielhallen und Wettbüros

Im Heidekreis hat die Ermittlungsgruppe „Räderwerk“ wieder zugeschlagen. 130 Einsatzkräfte kontrollierten Bordelle, Wettbüros und Shisha-Bars.

Heidekreis - Die Ermittler von Polizei, Zoll, Landkreis und den betroffenen Kommunen begannen mit der Kontrollaktion am Freitag gegen 16 Uhr. Bis in die Nacht waren etwa 130 Einsatzkräfte in 31 Betrieben in Soltau, Munster, Schneverdingen, Walsrode und Buchholz/Aller unterwegs.

Im Fokus der Ermittlungen standen im Heidekreis Bordelle, Wettbüros, Spielhallen, Barbershops, Shisha-Bars, Döner-Imbisse. Damit die Kontrollen ruhig ablaufen konnten, waren Kräfte der Polizeiinspektion Heidekreis und der Bereitschaftspolizei jeweils vor Ort, heißt es von der Polizei. Die Kontrollen waren gegen Mitternacht beendet.

Einsatz im Heidekreis: Illegaler Aufenthalt wird bestraft

In zwei Fällen ist der Betrieb von Bordell-Wohnungen untersagt worden. Wegen gefälschter Dokumente ist ein ausländischer Staatsangehöriger in einem Döner-Imbiss vorläufig festgenommen worden. In sechs Fällen besteht der Verdacht des illegalen Aufenthalts.

In zwei Shisha-Bars ist unverzollter Tabak beschlagnahmt worden. In einem Bordell stellten die Kontrolleure illegal aufgestellte Spielautomaten fest. In sieben Fällen wird wegen Betrugs ermittelt, unter anderem wegen Sozialversicherungsbetrug. In einem Fall besteht der Verdacht der illegalen Beschäftigung. Die Auswertung weiterer Erkenntnisse dauert an.

„Räderwerk“-Ermittler gegen Rockerkriminalität

Die Ermittlungsgruppe „Räderwerk“ ist ein Zusammenschluss von Behörden und Entscheidungsträgern im Heidekreis. Es geht dabei um die Bekämpfung von Rockerkriminalität und krimineller Familienstrukturen. „Räderwerk“ will kriminelles Verhalten konsequent ahnden.