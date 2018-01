Neujahrsempfang Walsrode: Ein Abend voller Leidenschaft und Esprit

Walsrode - Es war ein Abend voller Höhepunkte. Der Neujahrsempfang der Stadt Walsrode am Freitag in einer randvollen Stadthalle signalisierte Aufbruchstimmung und verdeutlichte, dass es sich lohnt, die Bürger mit gezielten Ideen zu aktivieren.

Zahlreiche bekannte Gesichter waren in der Halle zu sehen: Landrat Manfred Ostermann, die Landtagsabgeordneten Gudrun Pieper und Sebastian Zinke, die ehemalige Ministerin Cornelia Rundt oder Monika Scherf, die neue Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung, Altbürgermeisterin Margret Hibbe und Altstadtdirektor Dr. Ernst-Wilhelm Bussmann. Mehr als 500 Bürger besuchten diesen politischen Abend, Vertreter der Vereine, Verbände, der Feuerwehr und aus Bomlitz, die Walsroder Wahlhelfer und viele mehr.

„Walsrode hat viel geleistet, viel kommt auf uns noch zu“, zog Helma Spöring eine hoffnungsfrohe Bilanz des Jahres 2017. Die Stadt habe Erfolge zu verzeichnen, auch in den Ortsteilen. Diese hätten entdeckt, dass Politik und Verwaltung doch wieder Spaß machen können.

Diverse Projekte

Spöring zählte diverse Projekte auf: die begonnene Planung der Innenstadt-Sanierung, der Dorfladen in Düshorn, der Bau des Dorfcafés in Stellichte, die Sanierung des Geländes rund um den Bahnhof und viele andere Dinge mehr. „Es wird weiter nach oben gehen“, kündigte die Bürgermeisterin an. Die Stadt erhalte vom Bund 2,9 Millionen Euro, die 90 Prozent der Sanierungskosten der Stadthalle abdecken. Spöring kündigte an, dass Walsrode in diesem Jahr rund 100 neue „großartige“ Wohnungen erhalten werde. Weiter nannte sie das „Ehrgeiz-Projekt“ Puls-Markt, die Erweiterung der Gewerbeflächen im A27-Park und die Fertigstellung eines Teils des Fußweges durch die City. Es sind ehrgeizige Ziele, die sich die Stadt gesetzt hat, auch im Tourismus.

Spöring zeichnete in diesem festlichen Rahmen einige Personen aus, die sich vor allem in den Bereichen Touristik und Kultur ausgezeichnet haben. Dieter Heidmann engagiert sich für das Heidemuseum. Er trage dazu bei, dass Urlaubern, Gästen und den heute in der Region lebenden Bürgern die Geschichte der Region anschaulich vermittelt werde, erläuterte Spöring. Frauke Hinze habe sich ebenfalls um die Belange rund um das Heidemuseum verdient gemacht, ebenso die nimmermüde Monika Seidel, die den Namen des Museums in alle Welt hinaustrage.

Viele gute Gespräche im Foyer

Enorme Anstrengungen habe die Böhme-Tal-Kleinbahn unter der Leitung von Carsten Recht unternommen. Er trage mit großem ehrenamtlichem Engagement dazu bei, dass die Feld- und Kleinbahn zwischen Altenboitzen und Hollige als touristisches Highlight erhalten bleibe. Dafür gebühre ihm höchste Anerkennung. Die Bürgermeisterin überreichte Ehrenurkunden und ein kleines Präsent.

Es gab aber viele gute Gespräche im Foyer. Als Walsrodes ehemaliger Ratsvorsitzender Dieter Heidmann „up Platt“ der Bürgermeisterin seinen Dank aussprach, als die Musiker der Big Band der Volkshochschule in Zusammenarbeit mit der Heidekreis Musikschule die Besucher begeisterten, ging ein großartiger Abend für eine lebendige Stadt zu Ende.

mü