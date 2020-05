Planenschlitzer überlassen nichts dem Zufall

Angeklagte sagen umfänglich vor dem Landgericht Verden aus / Lkw-Fahrer wohl nicht involviert

Heidekreis/Verden – Um Autos zu kaufen, wollen die vier geständigen Angeklagten im Planenschlitzer-Prozess am Landgericht Verden aus Weißrussland nach Deutschland eingereist sein. Doch dann standen sie nachts mit einem mitgebrachten Lkw auf Parkplätzen entlang der A 7 und haben Ladungen anderer Lkw gestohlen. Nach Aufschlitzen der Plane oder Knacken des Schlosses soll am Tatort aber erst noch im Internet recherchiert worden sein, was die Ware für einen Wert hat, und ob sich das Entladen überhaupt lohnt.