„Werden vieles an die Wand fahren“

Claudia Moll, Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, überzeugte bei ihrem Besuch in der Walsroder Stadthalle mit klaren Aussagen. © Müller

Gespräch zur Pflegesituation in der Walsroder Stadthalle

Walsrode – Das war eine Veranstaltung mit scharfer Kante und einer ganzen Reihe deutlicher Worte in Richtung Bundes- und Landespolitik am Dienstagabend in der Stadthalle Walsrode. Lars Klingbeil hatte im Rahmen seiner Sommergespräche Claudia Moll, die Bevollmächtigte der Bundesregierung in Sachen Pflege, eingeladen, damit, wie er sagte, Klartext zu einem der wichtigsten Themen dieser Zeit, der Pflege, gesprochen werden konnte.

An die 150 Gäste, vorwiegend aus den Bereichen der Kliniken, aus Alten- und aus Pflegeheimen der Landkreise Heidekreis, Rotenburg und Verden, waren gekommen, um sehr deutlich ihren Unmut über die Zustände im Land zu äußern. „Wenn wir so weitermachen, wenn die Politik nicht etwas gegen Leiharbeit-Unternehmen unternimmt, werden wir vieles an die Wand fahren“, sagte die empörte Pflegedirektorin des Heidekreis-Klinikums Meike Heins. Sie monierte, dass gute Kräfte aus den Kliniken mit viel besseren Konditionen einfach weggelobt würden. „Die fehlen uns, die wir sowieso nicht mehr genug Pflegekräfte haben.“

Ein Vertreter eines Heimes in Rotenburg sagte, es sei ein System in der Gesundheitspflege eingeführt worden, „das uns tief einknicken lässt“.

Claudia Moll rief die Versammlung zu Beginn der Zusammenkunft auf, die Leistung aller Pflegemitarbeitenden anzuerkennen. „Wir sind auf dem Weg, etwas zu erreichen, sagte sie. „Aber Politik braucht ihre Zeit“. Und viele Ansätze, die sie aus ihrer 30-jährigen Zeit als Pflegekraft kenne, müssten natürlich verbessert werden. „Ich kann nicht verstehen, dass der Vorschlag, 125 Euro monatlich für Menschen zu zahlen, die ihre Angehörigen betreuen, nun nicht mehr kommen soll. Nur weil sie nicht entsprechend ausgebildet sind. Wir brauchen diese Menschen, die uns fast unentgeltlich helfen.“

Hausausgaben für das Niedersächsische Sozialministerium bekam Sebastian Zinke. Es gebe neue Verordnungen, die so nicht im Pflegebereich, in den Heimen, umsetzbar seien. „Nehmt endlich die Demokratie heraus“, forderten Teilnehmer des Abends. Auch wenn es um das Thema Pflegestufen gehe. Eine Frau unter Tränen: „Ich hatte gerade meinen Mann verloren, aber gleich am nächsten Tag wollten sie von mir Pflegegeld zurückhaben.“

Die Leistungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Niedersachsen stehen zur Diskussion, aber auch die erneute Erhöhung der Beiträge. Alles kostet mehr.

Es kommt an diesem Abend viel auf den Tisch. Claudia Moll nahm noch mehr mit als Zinke. Sie sagte, dass auch heute noch Pflegekräfte wichtig seien, die kein Studium abgeleistet hätten. Deren Rat und Hilfe seien aufgrund der langjährigen Tätigkeit heute wichtiger denn je. „Vergesst die alten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege nicht“, hob sie den Finger. Versöhnlich fügte sie aber hinzu, dass akademisch ausgebildete Kräfte an den Betten in den Krankenhäusern und Heimen mindestens genauso zu schätzen seien.