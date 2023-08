Dehoga: Personalnot wird im Heidekreis zum Problem

Von: Klaus Müller

Die Auszubildenden des Forellenhofes in Hünzingen mit ihren Ausbilderinnen und Inhaber Nils Fuhrhop. © Müller

Die Gastronomen im Heidekreis stellen sich dem akuten Problem des Personalmangels.

Heidekreis – Jens Asche, Dehoga-Kreisvorsitzender, liebt das direkte Wort, liebt die klare Kante, wenn er über seine Arbeit und über die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern spricht: „Die Jahre sind gerade in der Gastronomie und in der Hotellerie schwieriger geworden. Stichpunkte sind die Pandemie, die wir eigentlich gut gemeistert haben, die gestiegenen Energiekosten, die uns in vielen Bereichen heftig drücken, und der Ukraine-Krieg, den wir alle zu spüren bekommen.“

Ein großes Problem: Es gebe plötzlich keine Auszubildenden mehr. „Ja, wir haben Personalnot. Manche Häuser müssen an einigen Tagen in der Woche schließen, weil sie keine Mitarbeiter mehr haben. Manche Häuser werden auch zumachen müssen“, prognostiziert Asche. Wenn sich auch und gerade in der Politik nicht einiges in der Region ändere.

Knapp 50 Azubis in der Hotel- und Gaststättenbranche in diesem Jahr im Heidekreis

Aber auch selbst fassen sich die Gastronomen an die Nase, entwickeln in Zusammenarbeit neue Konzepte, um gerade bei jungen Menschen interessanter zu werden. „Wir sollten die vielfältigen Angebote unserer Region mehr an die Gäste heranbringen, vom Heidschnuckenweg bis hin zu den Freizeitparks. Die arbeiten übrigens bei den Ausbildungsmöglichkeiten in Hotellerie und im Gaststättenbereich bereits eng mit den Kollegen im Landkreis zusammen.

Knapp 50 Azubis in der Hotel- und Gaststättenbranche gibt es in diesem Jahr im Heidekreis. Beliebte Ansprechpartner sind die Tagungshotels. Weniger Interesse fänden die kleinen Gaststätten, auch wenn sie noch so gut seien, sagt Asche. Leider sei das Interesse in der Heide für diesen aufregenden Beruf am Gast zurückgegangen, aber es werde mit neuen Konzepten daran gearbeitet, die Angebote für Berufe in der Gastronomie und in der Hotellerie wieder attraktiver zu machen

„Wir brauchen mindestens einen Auszubildenden, aber wir haben in diesem Jahr trotz großer Bemühungen keinen bekommen“, berichtet ein Walsroder Gastwirt. Besser laufe es bei den ausländischen Unternehmen, bei denen die ganze Familie am Ball sei und der Betrieb anscheinend immer laufe.

„Es muss in allen Bereichen mehr trainiert werden“, fordert Asche. Im Forellenhof seien gleich mehrere Mitarbeiterinnen für die neuen Azubis als Ausbilder abgestellt. Die Ergebnisse würden später bei der Freisprechung zu sehen sein. Ein guter Koch oder eine gute Hotelfachfrau seien noch immer weit in ihrem beruflichen Leben gekommen. Vor allem, wenn die Aufmerksamkeit für den Kunden an erster Stelle stehe.

Akteure pflegen intensiven Austausch in der Dehoga

Jens Asche: „Wir stehen vor großen Aufgaben. Im Oktober werden wir mit der Politik über richtungsweisende Entscheidungen zu sprechen haben und deutlich machen, dass von unseren Betrieben gerade hier im Heidekreis viele Tausend Menschen abhängig sind.“

Im Forellenhof Hünzingen führt Jens Asche seit einigen Monaten als Hoteldirektor das Geschäft in enger Zusammenarbeit mit Nils Fuhrhop, der das Tagungshotel vor fünf Jahren vom Vater übernommen hat. „Ja, wir suchen unbedingt Service-Fachkräfte in vielen Bereichen“, sagt Fuhrhop. Im gesamten Kreisgebiet. Zurzeit wird angebaut. Es soll neue Hotelzimmer geben und einen „großen Wellness-Bereich“, wie Jens Asche sagt. „Wir meinen, die Wünsche unserer Kunden im Haus erkannt zu haben.“

Acht Mitarbeiter, darunter zwei Köche aus Indonesien, bildet der Forellenhof in diesem Jahr aus. Nils Fuhrhop konnte gemeinsam mit den beiden Ausbilderinnen Jeanette Lawa und Lisa Schünemann die neuen Mitarbeiter begrüßen.

Marcel Neitzel ist seit vier Jahren Chef des Abenteuer-Hotels im Heide Park Resort in Soltau und als Ausbilder tätig. „Wir haben zwar nur eine Belegungsquote von 1,3 Prozent, sind aber völlig ausgebucht. Viele Menschen nutzen das Hotel und den Heide Park zu einem Kurzurlaub, weil es hier einfach etwas mehr zu erleben gibt.“ Fünf Azubis sind als Hotelfachkräfte und im Restaurant beschäftigt. Alle hätten gesagt, dass es ihnen woanders zu langweilig sei und dass sie auch im Hotel das Erlebnis suchten. Und das haben sie im Abenteuerhotel mit kleinen Showeffekten und einer Wellnessanlage. „Wir begegnen hier nur fröhlichen Menschen.“ Dass das so bleibt, dafür steht der Hotelchef, der sich persönlich um seine Azubis kümmert. Er pflegt mit seinen Kollegen in der Dehoga einen guten Gedankenaustausch.

Der Serengeti-Park ist seit längerer Zeit Ausbildungsbetrieb für den gastronomischen Bereich, aber auch für die Hotellerie. Mehr als 1 600 Betten stehen in den verschiedensten Übernachtungsmöglichkeiten des Freizeitparks zur Verfügung. Dass das ein beliebter Ausbildungsbereich für junge Leute sein kann, versteht sich von selbst. „Trotzdem suchen wir noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, junge Leute, die uns helfen können“, sagt Guido Segers, Marketingchef des Unternehmens. Er freut sich besonders darüber, mit Calvin Melischko einen Koch-Azubi ausbilden lassen zu können.