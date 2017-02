„Patienten vor Ort behalten“

Walsrode - Die beiden Unfall-Chirurgien aus Soltau und Walsrode sollen am Standort Walsrode zusammengeführt werden. Das berichtete Dr. Christof Kugler, Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums, in einem Pressegespräch.

Er nannte gleich mehrere Gründe für das Vorhaben: „Nur große Kliniken können heute mit einem guten Angebot für die Patienten optimale Arbeit leisten. Wir müssen optimieren, in Zeiten knapper Kassen zusammenziehen, interessante Angebote an junge Ärzte machen, zu uns zu kommen und optimale Arbeitsmöglichkeiten vorzufinden. Wir müssen Patienten und Hausärzte davon überzeugen, im eigenen Landkreis Operationen vornehmen zu lassen. Denn nur so können wir bestehen.“

Die zurzeit stillgelegte Station B 4 in Walsrode wird am Freitag, 24. Februar, nach einer Renovierung und Modernisierung wieder eröffnet. Dann können die ersten 34 Patienten dort behandelt werden. „Das gesamte Leistungsspektrum bleibt erhalten“, so Kugler. Künftig könnten sie von den zahlreichen chirurgischen Kompetenzen an einem Ort profitieren.

In Soltau werde ein ambulantes Behandlungszentrum für Notfälle vorgehalten. Allerdings werde sich der Nordkreis auf längere Fahrten zu chirurgischen Behandlungen einstellen müssen. Im Zweifelsfall werde auch in Soltau operiert.

Alle chirurgischen Versorgungsangebote des Heidekreis-Klinikums bleiben erhalten und werden in der Klinik für Chirurgie Walsrode zusammengeführt.

Der Rettungsdienst werde, so Kugler, das Krankenhaus Soltau bei chirurgischen Behandlungsfällen ab dem 24. Februar nicht mehr anfahren. Die Steuerung erfolge über den 2015 eingeführten, webbasierten interdisziplinären Versorgungsnachweis (Ivena) des Heidekreises.

Chefarzt Dr. Carsten Nix leitet weiterhin den Schwerpunktbereich Allgemein- und Viszeralchirurgie, Colo-Proktologie (Enddarmerkrankungen), Endokrine Chirurgie (Hormonbildende Organe) und Minimal-invasive Chirurgie (Schlüssellochchirurgie).

Chefarzt Dr. Jochen Mathews leitet ab 24. Februar den Schwerpunktbereich Unfallchirurgie und Orthopädie in Walsrode. Gemeinsam mit dem Leitenden Arzt Wolfgang Hentschel wird er das chirurgische Spektrum in diesem Bereich spezialisieren und erweitern. Beispielsweise ist der Ausbau der Versorgung von Mehrfachverletzungen vorgesehen.

Die Zusammenführung der chirurgischen Kliniken ist Teil des „Medizinischen Strukturkonzeptes 2020“, das die Auflösung von Doppelvorhaltungen zugunsten von Spezialisierungen und Schwerpunktbildungen vorsieht. „Die nun an einem Ort gebündelte chirurgische Kompetenz wird die Qualität der Patientenversorgung erhöhen und eine Erweiterung des Leistungsspektrums ermöglichen“, unterstreicht Kugler.

Eine optimierte Ressourcenauslastung entsteht auch am Standort Soltau. Die Medizinische Klinik mit den Schwerpunkten Allgemeine Innere Medizin, Kardiologie und Gefäßmedizin, Internistische Intensivmedizin, Diabetologie und Geriatrie sowie der Schlaganfalleinheit (Stroke Unit) wird die freiwerdenden Ressourcen der Anästhesie und Intensivmedizin für den Ausbau ihrer Intensivkapazitäten nutzen. Hier wurde zuletzt im September der Kardiologie-Schwerpunkt durch die Inbetriebnahme eines zweiten Herzkatheters ausgebaut.

Das 2014 in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) Walsrode eingeführte Manchester-Triage-System zur Ersteinschätzung der Behandlungsdringlichkeit wird ab 1. März auch in der ZNA Soltau umgesetzt.

Die Anpassung der Website www.heidekreis-klinikum.de erfolgt zum 24. Februar. Hier sind dann Informationen zum Leistungsspektrum, den Sprechstunden und Erreichbarkeiten der Klinik für Chirurgie zu finden. mü