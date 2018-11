Otto als „The Grinch“ in Walsrode

Ostfriese ist Samstag zu Gast

+ © UPI Media Otto Waalkes leiht dem Grinch seine Stimme. © UPI Media

Walsrode - Kult-Komiker Otto Waalkes scheint sich in Walsrode wohlzufühlen. Zwölf Jahre, nachdem der wohl berühmteste Ostfriese seinen Film „7 Zwerge – der Wald ist nicht genug“ im Capitol-Kino vorstellte, kommt er erneut in die Lönsstadt. Am Samstag, 24. November, um 14.40 Uhr, präsentiert Otto die Animationskomödie „Der Grinch“. Der 3-D-Film startet um 16 Uhr.