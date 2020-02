Opfer abgelenkt, Haus durchsucht

Walsrode – Eine 84-Jährige wurde am Donnerstag, gegen 13.35 Uhr, an der Memelstraße in Walsrode Opfer von Trickdieben. Während ein Täter sie im Garten abgelenkt habe, sei mindestens ein weiterer ins Haus gegangen und habe es durchsucht, so die Polizei. Die Täter stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Mann im Garten wird als etwa 35 Jahre alt, circa 165 bis 170 Zentimeter groß, mit schwarzen Haaren und südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Er war schwarz gekleidet, trug einen kurzen Mantel und Kopfhörer. Hinweise unter Telefon 05161/984480.