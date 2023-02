„Ohne Sicherheit keine Demokratie“: Neujahrsempfang der Heidekreis-SPD

Von: Klaus Müller

Teilen

Rekordbesuch beim Neujahrsempfang der Heidekreis-SPD im Hotel Anders in Walsrode. 286 Gäste füllten den Saal. © Müller

Innenministerin Daniela Behrens gefällt beim Neujahrsempfang der SPD im Heidekreis mit ihren Aussagen. Die Besucherzahl war mit 286 so groß wie nie zuvor.

Walsrode – 286 Gäste zählte SPD-Geschäftsführer Roland Güttler beim Neujahrsempfang der Heidekreis-SPD im Restaurant Anders in Walsrode, so viele wie noch nie. Darunter viel Prominenz, Vertreter des politischen und wirtschaftlichen Lebens, der Vereine und Verbände sowie aus Rettungsorganisationen.

Vorsitzender Sebastian Zinke begrüßte unter anderem Innenministerin Daniela Behrens. Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil war direkt von einer Karnevalssitzung aus Aachen nach Walsrode geeilt. Dort hatte er am Vortag die erste Büttenrede seines Lebens gehalten.

Die Genossen zeigten Geschlossenheit, eine Tatsache, die die Partei in diesen Monaten auszeichnet. Innenministerin Behrens dankte dem Landkreis, dass er das Problem der Flüchtlinge, auch aus der Ukraine, als einer der ersten mutig angepackt habe und hervorragend geholfen habe. Als es um rechte Tendenzen ging, rief die Ministerin die Versammlung auf, auch in Zukunft „aufzupassen“. Es könne nicht sein, dass sogar Mitglieder der Rettungsorganisationen angegriffen würden. „Ohne eine starke Sicherheit geht die Demokratie auch in unserem Land nicht mehr.“ Die Rede der Ministerin war kurz, aber prägnant und mit viel Überzeugungskraft.

Sebastian Zinke ging auf Themen, die den Landkreis berühren, ein. „Wir wurden kritisiert, dass wir immer wieder Anträge eingebracht haben. Aber wir dürfen nicht auf dem Punkt stehen bleiben. Wir müssen uns bewegen“, sagte der Landtagsabgeordnete. „Wir bleiben am Thema der IGS dran, wir haben dafür gesorgt, dass es jetzt auch ein Solarkataster gibt. Und wir werden mit weiteren Anträgen Bewegung ins Land bringen.“

Lars Klingbeil wurde hochpolitisch, als er in Walsrode an das Mikrofon trat und den Ukraine-Krieg ansprach. „Wir müssen alle wissen, dass Putin der Kriegsverbrecher ist, der jeden Tag aufgefordert werden muss, diesen grausamen Krieg zu beenden.“ Klingbeil sagt aber auch, dass er die Entscheidungen des Bundeskanzlers auf allen Ebenen mittrage. „Wir dürfen die Diplomatie nicht vergessen.“ Deutschland sei über die letzten Problemmonate mit der Energiewende und mit hohen Energiepreisen gut hinweggekommen. „Die Bundesregierung hat drei Entlastungspakete aufgelegt, die funktionieren werden. Es war gut, was wir gemeinsam, die Menschen in unserem Staat, im Winter geschafft haben.“ Der Staat habe sich tolerant gezeigt, „und wir dürfen wieder lachen und Freude am Leben haben.“ Klingbeil trat absolut überzeugend auf. Dafür gab es donnernden Applaus.

Aynur Colpan, tüchtige Bürgermeisterin aus Buchholz und Vorsitzende der Heidekreis-SPD, rief zur Spende für die Schwarmstedter Kunstschule Pinx auf, die großartige ehrenamtliche Arbeit vor allem für junge Menschen leiste. Sie wird mit ihrer Bitte nicht auf taube Ohren gestoßen sein.