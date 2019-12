Von der Ölspur bis zum Autobrand

Heidekreis – „Auch über die Weihnachtsfeiertage waren die ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Rahmen ihres ,Hobbys' einsatzbereit und für die Allgemeinheit da“, schreibt Feuerwehrsprecher Jens Führer und beginnt mit seiner Aufzählung:

Am 24. Dezember wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ahlden und Hodenhagen zur Grundschule in Ahlden alarmiert. Ein Anwohner hatte kurz nach 1 Uhr einen Feuerschein und Rauch bemerkt. Vor Ort brannten eine Restmüll- und eine Altpapiertonne, das Feuer griff teilweise auf einen Geräteschuppen über. Die Flammen wurden durch die Ehrenamtlichen schnell gelöscht.

Um 10.39 Uhr am selben Tag musste dann in Bomlitz eine größere Ölspur abgestreut werden.

Am ersten Weihnachtstag rückten die Ortsfeuerwehren Ehrhorn-Wintermoor, Zahrensen und Schneverdingen aus. Ein Auto in einem Carport war aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Aktiven konnten die Flammen schnell unter Atemschutz mit Schaum gelöschen, bevor größerer Schaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Fast zeitgleich wurden die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Dorfmark von der Polizei auf der Autobahn 7 angefordert. Dort musste eine Unfallstelle ausgeleuchtet werden, um die Ursachenermittlung zu unterstützen. Gegen 12 Uhr rief dann eine ausgelöste Brandmeldeanlage in Oerbke die Feuerwehr auf den Plan.

„Der Heidekreis wurde von größeren Schadenereignissen verschont“, fasste Führer gestern Nachmittag zusammen. So konnten die meisten Feuerwehrleute die Zeit mit ihren Familien und Freunden verbringen.