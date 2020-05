Notbetrieb mit 40 festen Mitarbeitern

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Heide-Werkstätten

+ Heide-Werkstätten-Geschäftsführer Gunther Rath (r.) informiert sich gemeinsam mit Werkstattleiter Michael Proehl (l.) beim Fahrzeugbau über die augenblicklichen Arbeiten. Vitali Bauer hat dort jede Menge zu tun. Foto: Müller

Walsrode – „Für uns ist das eine anstrengende Situation. Wir haben viele Aufträge zu bearbeiten, und wir können zurzeit nur das Nötigste schaffen.“ Gunther Rath, Geschäftsführer der Heide-Werkstätten in Walsrode, musste wegen der Corona-Krise die Beschäftigten mit Beeinträchtigung nach Hause schicken. Deshalb sorgen zurzeit nur 40 feste Mitarbeiter in den Gebäuden der Werkstätten in Walsrode für einen „Notbetrieb“ und hoffen, dass sich die Lage entspannt.