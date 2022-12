Notaufnahme in Walsrode: „Hier werden Leben gerettet“

Die Notaufnahme in Soltau ist selten so leer, wie es auf diesem Bild aussieht. © müller

Überfüllte Notaufnahmen machen auch den Kliniken im Heidekreis zu schaffen. Immer wieder sind die Ärzte und Pflegekräfte bis an ihre Grenzen gefordert, weil der Ansturm in dieser kaltfeuchten Jahreszeit immer größer geworden ist. Im Gespräch mit der Leiterin Öffentlichkeitsarbeit im Heidekreis-Klinikum, Nina Bernard, geht es um die aktuelle Situation.

Heidekreis/Walsrode – Die Notaufnahmen, so stellt auch Nina Bernard fest, sind allgemein stark frequentiert. „Jährlich kommen im Schnitt rund 50 000 Patienten zu uns. Aber viele von ihnen sind eigentlich keine Patienten, die in eine Notaufnahme gehören.“ Die Konsequenz sei, dass auch die, die dringend Hilfe benötigen, immer wieder lange warten müssten.

Die Notaufnahme, so Bernard, sei die erste Anlaufstelle im Krankenhaus für Patienten mit akuten schwerwiegenden Beschwerden und sie sei durchgehend geöffnet. „Aber sie ist eben nur für Notfälle da“, beginnt die HKK-Sprecherin ihre Ausführungen. Dazu gehörten beispielsweise schwere Unfallverletzungen, lebensbedrohlich akute Erkrankungen oder aber Zustände wie zum Beispiel Atem- oder Herz-Kreislaufstillstand, Schock, starke Blutungen und Verbrennungen oder Vergiftungen.

„Bei einem Notfall soll immer die Nummer 112 angewählt werden, damit die Rettung direkt am Ort des Patienten erfolgt“, sagt Bernard weiter.

Patienten werden nach Dringlichkeit behandelt

In der Notaufnahme behandeln die Ärzte vorrangig akut oder kritisch, also lebensbedrohlich, Kranke oder frisch verunfallte Patienten mit offenen Wunden, Brüchen oder Verletzungen der inneren Organe; ebenso Menschen mit plötzlich auftretender schwerer Atemnot, Bewusstseinsstörungen, schweren Herz- und Kreislaufbeschwerden, andauernden Nervenfunktionsstörungen oder neurologischen Ausfällen, neu aufgetretenen starken Schmerzen, schweren Verletzungen oder Blutungen. „Deshalb werden in allen Notaufnahmen Patienten nicht nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens, sondern nach Dringlichkeit behandelt“, stellt Nina Bernard klar.

Jeder Patient und jede Patientin, die in die Notaufnahme komme, werde zuerst von einer pflegerischen Fachkraft untersucht. Das heißt, eine Ersteinschätzung wird durchgeführt. In dieser sogenannten Triage werde festgelegt, wie schwer die Erkrankung ist, erklärt Nina Bernard. „Hier geht es nach dem Ampel-System. Rot ist dabei die dringlichste Farbe, sprich, diese Patienten sind lebensbedrohlich erkrankt, bekommen schnellstmögliche Hilfe. Die Farbe Grün wiederum steht in der Notaufnahme für ganz leichte Erkrankungen. Dieses Ergebnis könmne mitunter für manche eine lange Wartezeit bedeuten, je nach Anzahl der zu behandelnden Patienten.

Keine Krankschreibungen, keine Rezepte

Und was übernimmt die Notaufnahme überhaupt nicht? Das kann auch eine erfahrene Kliniksprecherin wie Nina Bernard nicht mit wenigen Worten beantworten.

„In den Notaufnahmen werden weder Krankschreibungen noch Atteste ausgestellt“, macht sie zunächst einmal klar. „Dafür muss immer der kassenärztliche Dienst oder Hausarzt aufgesucht werden.“ Gleiches gelte für Rezepte oder Verschreibungen. Auch sie seien in der Notaufnahme nicht erhältlich. Dafür wäre ebenfalls der kassenärztliche Dienst oder aber der Hausarzt zuständig.

„Es gibt keine Medikamente“, setzt Nina Bernard ihre Aufzählung fort. „Der Apotheken-Notdienst wäre hier die richtige Adresse, dort können Medikamente außerhalb der normalen Öffnungszeiten gekauft oder abgeholt werden.“

Im Falle einer im Krankenhaus erfolgten ambulanten Notfallbehandlung muss die Weiterbehandlung oder Kontrolle ebenfalls über den Hausarzt erfolgen. In diesem Zusammenhang macht Bernard darauf aufmerksam, dass die Notaufnahmen lange Wartezeiten bis zum Facharztbesuch nicht verkürzen können.

Bei einem Arbeitsunfall gibt es Notfallversorgung

Im Falle eines Arbeitsunfalls erfolgt im Krankenhaus nur eine Notfallversorgung. Für die umfängliche Dokumentation und Weiterversorgung muss der Patient bei einem sogenannten D-Arzt vorstellig werden. „Mögliche Kontaktadressen erhalten die Patienten gern vom HKK“, so die Pressesprecherin.

„Patientinnen und Patienten, die ein chronisches oder zumindest seit Wochen oder Monaten anhaltendes Problem haben, gehören nicht in eine Notaufnahme“, stellt Bernard klar. In diesem Fall bitten sie und das HKK-Team darum, den Kontakt über den Hausarzt in eine fachärztliche Sprechstunde vermitteln zu lassen. „Auch das Heidekreis-Klinikum bietet viele entsprechende ambulante Sprechstunden an“, rät die Pressesprecherin zum Blick auf die Internetseite unter www.heidekreis-klinikum.de.

Zum Jahresende häufen sich die Besuche

Für komplexe ambulante Untersuchungen, zum Beispiel MRT-Aufnahmen, sei die Notaufnahme ebenfalls nicht zuständig. Sie müssen über die Haus- und Fachärzte per Überweisung durchgeführt werden. Und auch Routinekontrollen oder nicht notfällige Spezialuntersuchungen führe die Notfallaufnahme nicht durch.

Es ist ein komplexes Paket, das beachtet werden müsse. Gerade zum Jahresende häuften sich die Besuche in den Notaufnahmen. Nina Bernard: „Wir können diese Hinweise nur geben und hoffen, dass sich die Menschen daran halten, damit es gelingt, Wartezeiten deutlich zu reduzieren.“