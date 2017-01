Oldtimer-Treff: Interessengemeinschaft wählt Vorstand

Rethem - Die Planungen für das Oldtimer-Treffen an Himmelfahrt werden immer konkreter: Die Interessengemeinschaft, die sich in diesem Jahr um die Organisation bemüht, wählte am Freitag einen Vorstand. Steffen Portele (1. Vorsitzender), Sascha Spyrou (2. Vorsitzender), Stefan Facius (Kassenwart) und Heiko Arends (stellvertretender Kassenwart) sind dabei, Melanie Kretschmann ist Schriftführerin und Pressesprecherin.

Steffen Portele ist Verwalter der Rethemer Fähre und Mitglied in der IFA-Familie, die bereits in den vergangenen zwei Jahren mit vielen helfenden Händen die Veranstaltung unterstützt hat. Die Oldtimer-Freunde stehen auch in diesem Jahr alle hinter dem Vorhaben. IFA steht für Industrieverband Fahrzeugbau der DDR.

Die Mitglieder betonen, dass das Treffen an Himmelfahrt für alle Oldtimer-Freunde geplant ist und nicht nur für Trabi-Fans. Die harte Arbeit, die bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung auf alle zukommt, sind den Oldtimer-Fans bewusst. Ihr Problem: Die Zeit wird knapp, bis Himmelfahrt sind es nur noch ein paar Monate. „Schnacken ist nicht, machen“, so Kassenwart Stefan Facius.

Aus diesem Grund haben die Vorstands-Mitglieder bereits einige Klinken geputzt: Gespräche mit Bürgermeister und Ordnungsamt sind auf der To-do-Liste bereits abgehakt. „Die Stadt steht fest hinter uns und unserem Vorhaben“, sagt Sascha Spyrou. Jetzt gehe es aber besonders darum, dass weitere Schritte abgesprochen werden. „Jeder will was machen, aber keiner weiß, wo es als nächstes hingeht“, sagt Steffen Portele.

Pläne für die Veranstaltung gibt es hingegen schon genug. Das alte Konzept soll etwas verändert werden. Der Burghof wird wieder der Eingang zur Oldtimer-Ausstellung sein. Vom historischen Gelände über die Bockwindmühle bis zur Sporthalle stehen dann die alten Autos, Traktoren und Zweiräder. In welcher Form der Burghof eine Rolle spielt, stehe noch nicht fest, so die Initiatoren. Hauptveranstaltungsort soll der Londypark sein. Auch ein Zelt im Park ist geplant. „Wir möchten dort den Tag am Abend ein wenig ausklingen lassen“, so Portele. Um 22 Uhr ist Schluss.

Erste Interessenten, die eine Hüpfburg sowie Süßigkeitenbuden aufstellen wollen, haben sich bereits bei den Initiatoren gemeldet. Auch Geschäftsleute seien mit im Boot, so die Vorstandsmitglieder. Jetzt fehlten nur noch die Oldtimer-Fans. „Wir haben die Hoffnung, dass vielleicht noch nicht so viele von der Absage der Veranstaltung gehört haben“, sagt Melanie Kretschmann. Die Interessengemeinschaft steht voll hinter der Veranstaltung und wünscht sich, dass auch in diesem Jahr wieder Tausende Besucher den Weg nach Rethem finden.

Das nächste Treffen der Interessengemeinschaft findet am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr, im Vereinsheim der IFA auf dem Campingplatz der Rethemer Fähre statt. Interessierte sind herzlich willkommen.

at