„Neues Orchester Walsrode“ will wachsen

Verstärkung durch Streicher und Holzbläser

+ Das NOW gemeinsam mit der Sinfonietta Concertante beim Konzert in der Walsroder Stadtkirche. - Foto: NOW

Walsrode - Vor 350 begeisterten Zuhörern haben sie zuletzt in der Walsroder Stadtkirche gespielt – und jetzt will das „Neue Orchester Walsrode“ (NOW) weiter wachsen.