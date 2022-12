Kohlenstoffmonoxid: 50 Bewohner evakuiert

In einem Wohnhaus war Kohlenstoffmonoxid ausgetreten (links). Die Moorstraße war während des Einsatzes gesperrt (rechts). © Feuerwehr/Klamet

Austritt in Wohnhaus in Walsroder Innenstadt, die Moorstraße wurde komplett gesperrt

Walsrode – „Gasgeruch, Benzingeruch in Mehrfamilienhaus“ lautete das Stichwort, mit dem die Ortsfeuerwehr Walsrode am Donnerstagabend, um 19.35 Uhr, in die Moorstraße gerufen wurde. Beim Betreten des Gebäudes konnte der Geruch bestätigt werden, allerdings schlugen auch die mitgeführten Kohlenstoffmonoxid Messgeräte sofort an, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Bei Kohlenstoffmonoxid (CO) handelt es sich um ein geschmackloses und geruchsloses Gas, das bei Verbrennungsprozessen entsteht, denen nicht genug Sauerstoff zugeführt werden kann. Es wirkt bereits in sehr geringen Konzentrationen schädlich auf den Organismus und kann in höherer Menge zum Tode führen.

Aus diesem Grund mussten die rund 50 Bewohner des sechsstöckigen Hauses ihre Wohnungen verlassen und wurden evakuiert. Um die Menschen zu betreuen, wurden vom Rettungsdienst 30 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache, der Kreisbereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst an die Einsatzstelle gerufen. Aufgrund der Temperaturen um den Gefrierpunkt wurden die Bewohner in das Trainingszentrum des Deutschen Roten Kreuzes an der Langen Straße gebracht und dort versorgt und betreut.

Währenddessen ging die Feuerwehr unter Atemschutz vor, um alle Wohnungen zu überprüfen und die Ursache für den Geruch und die CO-Entwicklung zu erkunden. Dabei kam auch die Einheit „Messen und Spüren“ der Kreisfeuerwehr zum Einsatz. Nach aufwändigen Belüftungsmaßnahmen konnte durch hinzugezogene Schornsteinfeger sowie Heizungsbauer ein technischer Defekt an der Heizung als Ursache ausgemacht werden. Nach der Behebung konnte die Heizungsanlage wieder in Betrieb genommen werden, sodass die Bewohner nach dem sogenannten Freimessen ihrer Wohnungen in diese zurückkehren durften.

Die Moorstraße war im betroffenen Bereich über mehrere Stunden durch die Polizei gesperrt. Bürgermeisterin Helma Spöring machte sich ein Bild der Einsatzmaßnahmen. Nach gut vier Stunden konnten die rund 85 Einsatzkräfte wieder einrücken und sich wieder aufwärmen.

Die Evakuierten wurden im Trainingszentrum des DRK untergebracht. © Feuerwehr/Klamet

