Ab Mondscheinbrücke ins Bohlenbachtal, wird in der Walsrode-Region spaziert

Von: Klaus Müller

Teilen

Bürgermeisterin Helma Spöring eröffnet gemeinsam mit den vielen Mithelfern ein neues touristisches Highlight in Walsrode - fünf Wege führen zu ganz besonderen Sehenswürdigkeiten in der Stadt. © Klaus Müller

Walsrodes Bürgermeisterin durchschnitt das Band. Die Spazierwege in den Walsroder Stadtwäldern sind fertiggestellt.

Walsrode – Sie haben es geschafft, die Mitglieder des Fördervereins Tourismus der Vogelpark-Region in Walsrode: Am Dienstag durchschnitt Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring das Band, mit dem sie die neu hergestellten Spazierwege in der Eckernworth und im Nord- und im Hünzinger Sunder der Öffentlichkeit übergab. Udo Fuhrhop, Vorsitzender des Fördervereins, der mit seinen Mannen immer wieder einmal zupackte und manche nicht ganz ungefährliche Tour in der Natur meisterte, sagte in der Runde der zahlreichen Mithelfer: „Ich kenne die Wälder im Sunder nun über 60 Jahre, aber ich bin in Ecken gekommen, die ich selbst auch nicht kannte.“

Der Fritz-Geschke-Wanderweg wurde im Rahmen der Arbeiten wieder ins Leben gerufen. Namen von reizvollen Bereichen in Walsrodes Wäldern tauchen aus der Versenkung wieder auf, dort wo es im Stadtgebiet am schönsten ist – diese fünf Spazierwege werden die Attraktivität der Hermann-Löns-Stadt auf jeden Fall erhöhen. Davon ist auch der zweite Vorsitzende des Fördervereins, Hans-Jürgen Koch, überzeugt. Manfred Wenzel, Schatzmeister des Vereins, der den (sprichwörtlichen) Hut für diese Aktion aufhat, dankte dem Land, das die Maßnahme mit Fördermitteln bezuschusste. 9700 Euro trägt der Förderverein selbst.

Am Dienstag stellte sich auch der neue Wegewart Günther Krethe vor. Der gebürtige 79-jährige Burgdorfer wohnt seit einigen Jahren in der Claudiusstraße und ist gern in der Natur unterwegs.

Der neue Wegewart Günther Krethe. © Klaus Müller

Man traf sich dort, wo einer der neuen Spazierwege besonders gut angenommen werden. Am Eingang zum Nordsunder, nahe des Gewerkschaftsheimes, steht eine der renovierten Tafeln, die auf die Wege in der Walsrode-Region hinweist. Udo Fuhrhop hatte das große Eichenschild buchstäblich aus dem Keller geholt, das über viele Jahre auf den Fritz-Geschke-Weg hingewiesen hatte. Es weist nun wieder auf den Weg zum Vogelpark hin, durch einen wunderschönen Buchenwald. Schautafeln und Wegweiser wurden so wieder auf Vordermann gebracht. Attraktive Hinweisschilder auf Sehenswürdigkeiten in den Wäldern entstanden in monatelanger Arbeit. „Sie haben sich viel Mühe gemacht“, gratuliert denn auch die Bürgermeisterin. Und Manfred Wenzel kündigt an, dass man auch ein Wanderwegnetz in Gang bringen möchte. Und ein Radwegenetz ist in Walsrode auch in Planung, teilt die Bürgermeisterin am Rande der Neueröffnung mit.

Die Wege weisen als beliebte Ziele das kleine romantische Bohlenbachtal in der Eckernworth aus oder den Aussichtspunkt Pastoren Ruh, die Mondscheinbrücke und die Sonnenscheinbrücke über die Fulde mit tiefen Einblicken in eine intakte Natur. Insgesamt weisen die fünf Spaziergänge eine Länge von 14,6 Kilometern aus.

Nicht dabei ist übrigens der Pfad an den Fischteichen in der Eckernworth. „Er ist einfach zu gefährlich geworden. In Abstimmung haben wir eine Empfehlung für diesen Weg aus unseren Touristik-Tipps herausgenommen“, sagt Manfred Wenzel.

Ja, und dann hoffen alle, die bei diesem Projekt an einem Strick gezogen haben, dass nicht schon wieder irgendwelche Menschen die schönen Hinweisschilder beschmieren. Leider gleich geschehen an der neuen Tafel nahe des Nordsunders. Einige Unbelehrbare hatten ihren Spaß daran gehabt.