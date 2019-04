Bomlitz – Eine brisante Entdeckung machte ein Landwirt am Donnerstagvormittag beim Bestellen seines Ackers an der K 129 bei Bomlitz. Unter den Steinen in seinem Anhänger befand sich ein flaschenförmiger Gegenstand, der sich als scharfe Mörsergranate entpuppte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Munster entsorgte das Fundstück, schreibt die Polizei.