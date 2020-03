Mercedes gerät auf Autobahnparkplatz in Brand

Zu einem auf dem Parkplatz „Wolfsgrund“ in Brand geratenen Mercedes rückten die Ortsfeuerwehren Krelingen und Hodenhagen auf die A7 in Richtung Hamburg aus. Der Wagen war mit einer vierköpfigen Familie besetzt, die zum Glück nicht verletzt wurde, so die Pressemitteilung. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug mit Wasser und Schaum. Da sich der Wagen durch den Fahrtwind auf dem Abschlepper während des Abtransports erneut entzündete, mussten die Bundeswehrfeuerwehr sowie die Ortsfeuerwehr Ostenholz auf die Panzerringstraße zu Nachlöscharbeiten ausrücken. Der Einsatz erfolgte unter verschärften Hygienemaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie. „Aktuell bedeutet jeder Alarm ein potenzielles Ansteckungsrisiko. Die Gefahr, dass einzelne Einsatzkräfte oder ganze Hilfsorganisationen wegen einer Corona-Infektion ausfallen, ist real und leider sehr wahrscheinlich. Daher: Wir sind für euch da, bleibt ihr für uns zu Hause“, so die Verantwortlichen Foto: Feuerwehr