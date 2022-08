Mehr Landschaft auf dem Friedhof

Wandel der Vorstellungen in Walsrode: Natur und Mensch rücken näher zusammen

+ © Müller Der Walsroder Friedhof wird landschaftlich reizvoller. „Wir wollen mehr Natur auf unseren Flächen erhalten,“ sagt Pastor Thorben Bernhardt und ist sich mit Hanna Ahrens vom Kirchenvorstand sehr einig darüber. © Müller

Walsrode – Die Zeiten haben sich verändert, und auch das Gesicht eines Friedhofes ist in Walsrode ein anderes geworden. Das gefällt nicht jedem. Der leise Protest einer regelmäßigen Besucherin des Walsroder Friedhofes hatte die Kirchengemeine erreicht: „Das Gelände sieht leider nicht mehr sehr schön aus. Wenn das mein verstorbener Mann hätte erleben müssen...“, deutet sie ihr Problem an.

Thorben Bernhardt, Pastor der evangelischen Gemeinde in der Stadt, hat sich daraufhin sein Gärtner-Team zur kleinen Friedhofskapelle geholt. „Wir wollen reden“, sagt er. „Sicher haben wir uns verändert“, versteht dann auch der Landschaftsgärtner den Bedarf. Er erklärt die Herangehensweise, die heute gängige Praxis ist. „Wir versuchen, die Flächen so zu erhalten, wie sie sind. Legen auch einmal eine Blühwiese an, freuen uns über hohes Gras, in dem es unheimlich viele wichtige Insekten gibt. Oder über die Obstbäume, die erste Äpfel tragen.“

Und dann gibt es noch den in die Jahre gekommenen Garten des ehemaligen Friedhofswärters. Auch dieses kleine Gebiet am Ende des Friedhofes soll naturbelassen bleiben. Dort, wo Pfefferminze und Kamille wachsen, aber auch Gemüse reift, möchte man den Blick des Friedhofsbesuchers auf eine kaum gestörte Landschaft lenken.

„Wir möchten, dass wieder mehr Landschaft in den Friedhof einzieht, in einer Zeit, wo sowieso immer mehr großflächige Grabflächen aufgelöst werden. Der Friedhof muss ein anderer werden.“ Natur und Mensch sollen hier noch näher zusammenrücken.

Und darum sieht es in einigen Bereichen der großen Anlage eben nicht ganz so fein aus, wie auf den Friedhöfen früher, obwohl viele Gräber noch sehr gepflegt sind. „Wir glauben, gemeinsam mit den Friedhofsbesuchern einen guten Weg zu gehen, einen Weg der Ruhe und Besinnung“, spricht der junge Pastor etwas nachdenklich in die Runde.

Aktuell wird gerade an der Kapelle gebaut. „Wir hoffen, im Herbst die Arbeiten beendet zu haben“, sagt Hanna Ahrens vom Kirchenvorstand. Sie ist optimistisch, auch dieses Ziel erreichen zu können. mü