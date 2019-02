Marcel Kirschner übernimmt Vorsitz

Walsrode - Weil der bisherige Vorsitzende Heiner Kortmann im Frühjahr sein Amt abgegeben hatte, musste das Amt in der Versammlung der SPD Walsrode neu besetzt werden. 27 Mitglieder wählten den Lehrer Marcel Kirschner zum neuen „Ersten“ und bestimmten Jörg Schoechert zum neuen Schriftführer.

Der zweite Vorsitzende Bernd Grimpe gab einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Vor allem die intensiven Gespräche mit der Bomlitzer SPD hätten sich gut entwickelt. „Wir sind auf einem guten Weg.“

Christel Stelter, zweite Vorsitzende, berichtete von Aktionen in 2018 und stellte den neuen Veranstaltungsplan vor. Gestartet wird mit einem Debatten-Camp des Unterbezirks Heidekreis in Schneverdingen.

Die SPD Walsrode hat 122 Mitglieder. Es gelte, so Grimpe, jüngere Menschen zu gewinnen. Der Altersdurchschnitt sei sehr hoch.

Bürgermeisterin Helma Spöring, die als Ehrengast an der Versammlung teilnahm, galt der Dank für ihre Arbeit, besonders im Bereich Stadtentwicklung.

Für die Ratsfraktion berichtete Henning Meyer von der positiven Entwicklung in den Schulen und Kitas. Ein weiteres Thema sei die Forderung nach mehr Bauland in der Stadt und den Dörfern. Veränderungen werde es rund um die Sportanlagen in Walsrode geben. So werde am Grünenthal eine „Einkaufsecke“ entstehen. Für eine neue Sportanlage sei zudem eine Arbeitsgruppe gegründet worden. mü