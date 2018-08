Streit eskaliert: Frau sticht auf Lebensgefährten ein

Walsrode - Ein 52 Jahre alter Mann hat infolge eines Streits mit seiner Lebensgefährtin in Walsrode lebensgefährliche Verletzungen erlitten - die Frau hatte ihn mit einem Messer am Brustbereich getroffen.

Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Polizei in einem Mehrfamilienhaus. Demnach kam es dort in der Nacht auf Samstag zu Streitigkeiten zwischen den Partnern, in deren Verlauf der Mann mit einem Messer verletzt wurde.

Das schwer verletzte Opfer flüchtete aus der Wohnung und konnte von Polizeibeamten in seinem Fahrzeug aufgefunden werden. Der 52-Jährige wies lebensbedrohliche Verletzungen im Brustbereich auf.

Die 48-jährige mutmaßliche Täterin wurde festgenommen, am Sonntag allerdings wieder entlassen, heißt es in der Meldung. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus.

Die Beteiligten standen zum Zeitpunkt des Geschehens unter Alkoholeinfluss. Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

kom

