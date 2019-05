Maifest am Forellenhof lockt Tausende nach Hünzingen

Beim traditionellen Maifest rund um den Forellenhof in Hünzingen tanzte der Bär. Tausende von Besuchern waren gestern in das kleine Dorf gekommen. Es gab eine riesige Oldtimer-Schau, von niedlichen Isettas bis zu gewaltigen Traktoren. Und trotz Maienluft konnte man auf dem Flohmarkt Schlitten kaufen – oder das (Stoff-)Pferd für ganze fünf Euro und vieles andere mehr. Vor allem junge Eltern nutzten das rechhaltige Angebot. Viel Musik für Jung und Alt gab es an diesem Tag im Zelt und vor dem Hotel, dazu Kinderüberraschungen und jede Menge Zeit für Gespräche. Schön war es wieder, selbst wenn es manchmal etwas drängelig wurde. Auch für die unzähligen Radfahrer, die von Walsrode aus durch den Sunder nach Hünzingen kamen. Wer da lieber das Auto nahm und einen Strafzettel wegen falschem Parken kassierte, hatte eigentlich selbst Schuld. Foto: Müller

