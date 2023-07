Lkw prallt gegen Vogelparkbrücke

Von: Klaus Müller

Die Kreisstraße 129 und die Fußgängerbrücke zum Vogelpark sind vorerst voll gesperrt. © Müller

Ein Abschleppwagen touchierte am späten Mittwochabend die Fußgängerbrücke vom Parkplatz zum Weltvogelpark Walsrode. Der Lkw und das Bauwerk wurden beschädigt. In der Folge mussten sowohl die Kreisstraße als auch die Brücke vorläufig gesperrt werden.

Walsrode – Javier Gimeno Martinez, Geschäftsführer des Weltvogelparks Walsrode, war „not amused“, als er am Mittwochabend erfuhr, dass es einen schweren Lkw-Unfall an der Vogelparkbrücke über die Kreisstraße 129 gegeben hatte. Gegen 22.30 Uhr war der Polizei zufolge ein 56-Jähriger mit einem Abschleppfahrzeug zwischen Walsrode und Cordingen unterwegs.

Mit dem ausgefahrenen Ladekran touchierte das Fahrzeug die Fußgängerbrücke. Der Lkw und die Brücke wurden durch die Kollision stark beschädigt.

Glück im Unglück: Es gab keine Verletzten, aber die Brücke ist so stark beschädigt, dass der Park sie aus Sicherheitsgründen sofort absperren ließ. Der Kran wurde leicht beschädigt. Die Brücke und die darunter verlaufende Fahrbahn sollen bis zur Klärung über den Umfang des Brückenschadens, voll gesperrt bleiben. Es entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand ein geschätzter Gesamtschaden von 50 000 Euro

Der Unfall passe so ein bisschen in die Zeit, sagte der Weltvogelpark-Geschäftsführer. Am Donnerstag und Freitag erst Regen und deshalb weniger Besucher, dann auch noch der Unfall.

Es gibt einen Umleitungsplan, der bereits 2018 zum Tragen kam, als es bereits einen Lkw-Unfall an der Brücke gegeben hatte. Das Bauwerk musste aufwendig renoviert werden. Autos, die aus Richtung Norden kommen, werden über die „Vogelparkstraße“ von Fallingbostel über Honerdingen und Uetzingen auf die Kreisstraße geleitet. Aus Walsrode wird eine Umleitung über die Kreisstraße am Forellenhof angeboten. Der Großparkplatz am Park ist erreichbar.

„Wir hatten bisher eine einigermaßen zufriedenstellende Saison“, sagte Martinenz zu den Besucherzahlen im Vogelpark Walsrode. „Und ein tolles Team von Mitarbeitern im Park“, sprach der Geschäftsführer ein Lob aus. Die politischen Entwicklungen, die Pandemiefolgen, die höheren Energiekosten, aber auch der Mindestlohn ließen die Gäste heute vorsichtiger entscheiden lassen, wie sie ihre Freizeit nutzen. „Da sind wir bei den Freizeitparks nicht die einzigen.“ Aber die Vogelschau und die wunderbare Natur zögen weiterhin Gäste aus aller Welt in den Park, so Martinez. mü

Der Kran eines Abschleppwagens prallte gegen die Fußgängerbrücke, die beschädigt wurde. © Müller