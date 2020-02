Lkw-Fahrer mit 2,66 Promille

Walsrode – Aufgrund eines Hinweises, dass ein Lkw auf der A 7 in starken Schlangenlinien gefahren werde, hielten Polizeibeamte das Fahrzeug am Sonntag, gegen 18.30 Uhr, auf dem Parkplatz Wolfsgrund, Fahrtrichtung Hannover an. Die Zeugin berichtete, dass der Lkw über die gesamte Fahrbahnbreite gefahren sei und bis auf 40 Stundenkilometer heruntergebremst worden sei. Der 51-jährige Fahrer führte einen Atemalkoholtest durch und pustete einen Wert von 2,66 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, schreibt die Polizei in ihrer Pressenotiz.