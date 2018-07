Lkw-Bergung: A27 Richtung Bremer Kreuz am Mittwochabend voll gesperrt

Unfall zwischen Walsrode und Verden

+ © Polizei Der Fahrer dieses Sattelzuges war unachtsam und verursachte daraufhin einen Unfall. © Polizei

Walsrode - Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer kollidierte am Mittwochmorgen auf der A27 zwischen Walsrode-West und Verden-Ost mit einem auf dem Seitenstreifen stehenden Anhänger der Autobahnmeisterei. Die Autobahn wird am Mittwochabend in Richtung Bremer Kreuz voll gesperrt.