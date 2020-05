Lieferwagen deutlich überladen

Walsrode – Eine Streife der Polizei Bad Fallingbostel wurde am Samstagnachmittag auf der Autobahn 27 in Richtung Bremen, Höhe Walsrode, auf einen weißen Lieferwagen aufmerksam. Das teilt die Polizei mit. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass ein 43-jähriger Handwerker aus Bremen am Steuer des Fahrzeugs saß und die Ladefläche voller Baumaterial war.

Nach einer Wägung des Fahrzeuges war die Fahrt des Mannes sofort beendet. Wie die Polizei weiter schreibt, war der Lieferwagen etwa 1 200 Kilogramm schwerer als erlaubt. Gegen den Fahrzeugführer und gegen den -halter wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt bis zum Umladen des Baumaterials.